وأفادت مصادر فلسطينية، أنّ قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه المزارعين شرقي بلدة خزاعة، شرق خانيونس، ولم يبلغ عن وقوع إصابات.

وأقامت إسرائيل منذ إعادة انتشارها خارج قطاع غزة في عام 2005، وبصورة غير قانونية (منطقة عازلة) وهي منطقة يحظر على الفلسطينيين دخولها، وتمتد على طول حدود قطاع غزة البرية والبحرية.

ويتوغل جيش الاحتلال داخل الأطراف الشمالية والشرقية لقطاع غزة بشكل شبه يومي بجرافاته ويطلق النار على المزارعين في حقولهم وعلى الصيادين في بحر غزة وينغص حياتهم، ويحاصر القطاع بشكل كامل برا وبحرا وجوا ويقوم بعمليات عسكرية داخل القطاع من حين لآخر.