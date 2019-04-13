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السبت، 13 أبريل 2019 07:52 م
خالد صلاح
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تنفيذ 1277 حكما متنوعا وضبط 105 هاربين من أحكام قضائية فى الإسماعيلية

السبت، 13 أبريل 2019 07:03 م
تنفيذ 1277 حكما متنوعا وضبط 105 هاربين من أحكام قضائية فى الإسماعيلية حمله امنيه -ارشيفيه
الإسماعيلية – صبرى غانم
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نظمت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية حملة أمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء عاطف مهران مدير أمن الإسماعيلية وتمكنت الحملة من تنفيذ 1277 حكمًا متنوعًا منها 890 حكمًا جزئيا و46 حكم مستأنف و294 حكم غرامات و43 حكم مخالفات و4 هاربين من أحكام جنائية وتحصيل مبلغ 8800 جنيه قيمة مخالفات وغرامات

كما تمكنت الحملة من ضبط 105 متهمًا هاربا محكومًا عليه.

 تم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

 
  

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