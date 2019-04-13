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تعليم القاهرة والجيزة تنظمان اليوم مؤتمران للتوعية بالتعديلات الدستورية

السبت، 13 أبريل 2019 02:00 ص
تعليم القاهرة والجيزة تنظمان اليوم مؤتمران للتوعية بالتعديلات الدستورية اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتب سيد الخلفاوى
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تنظم مديرية التربية والتعليم بالجيزة، تحت رعاية اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مؤتمراً جماهيرياً للتوعية بالتعديلات الدستورية اليوم السبت بمدرسة السعيدية الثانوية بنين، جنوب الجيزة. 
 
كما تنظم مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، مؤتمر جماهيرى للعاملين بالمديرية، للتوعية بالتعديلات الدستورية، تحت رعاية اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وبحضور محمد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، وذلك بالمدرسة الفنية المتقدمة، بإدار ة شرق مدينة نصر. 
 
وقال خالد حجازى مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة ان المؤتمر سيشارك فيه أكثر من 4 الاف موظف من العاملين بمديرية التربية والتعليم والادارات التعليمية والمدارس الحكومية والخاصة ومجالس الأمناء بمحافظة الجيزة حيث سيتم تقديم نشر التوعية بأهمية الدستور ومراحل تطور الحركة الدستورية فى مصر عبر تاريخها وإلقاء الضوء على المواد الدستورية المقترح الاستفتاء عليها وفتح باب النقاش بين الحضور والرد على جميع الاستفسارات وتساؤلات الحضور على يد مجموعة من المتخصصين فى الشان الدستورى.
 

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