تعليم القاهرة والجيزة تنظمان اليوم مؤتمران للتوعية بالتعديلات الدستورية

كتب سيد الخلفاوى



تنظم مديرية التربية والتعليم بالجيزة، تحت رعاية اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مؤتمراً جماهيرياً للتوعية بالتعديلات الدستورية اليوم السبت بمدرسة السعيدية الثانوية بنين، جنوب الجيزة.

كما تنظم مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، مؤتمر جماهيرى للعاملين بالمديرية، للتوعية بالتعديلات الدستورية، تحت رعاية اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وبحضور محمد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، وذلك بالمدرسة الفنية المتقدمة، بإدار ة شرق مدينة نصر.