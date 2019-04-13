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تعرف على خطوات وضوابط تصويت المصريين بالخارج فى الانتخابات والاستفتاء

السبت، 13 أبريل 2019 04:30 ص
تعرف على خطوات وضوابط تصويت المصريين بالخارج فى الانتخابات والاستفتاء التعديلات الدستورية - أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر
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عدد من الإجراءات والخطوات يتبعها المصريون فى الخارج فى التصويت فى أى استحقاق انتخابى، ومن بينها الاستفتاء على الدستور حال موافقة البرلمان عليه، وهو ما كانت تبحثه السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، مع رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات الأسبوع الماضى، تسهيلاً للناخبين فى الخارج بعملية التصويت، وأهم هذه الخطوات والإجراءات هى:

 

ـ يشترط أن يكون اسم من يرغب فى التصويت مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين.

 

- أن يكون حاملاً إثبات شخصية "بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر".

 

ـ لا يشترط سريان بطاقة الرقم القومى.

 

ـ يكون التصويت بمقر القنصلية أو البعثة المصرية أو أى من المقرات التى يصدر بتحديدها قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات.

 

ـ لا يجوز الإدلاء بالصوت أمام لجنة اقتراع أخرى داخل أو خارج الدولة التى أدلى فيها بصوته.

 

ـ لا يجوز الإدلاء بالصوت مرة أخرى فى عملية التصويت التى تجرى داخل مصر.

 

التصويت فقط في الخانة المخصصة لإبداء الرأى على بطاقة الاقتراع، ولا يجوز كتابة أى تعليقات أو عبارات أخرى على البطاقة أو على ظهرها وإلا يصبح الصوت باطلاً.


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