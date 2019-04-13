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تظاهرة لحزب "المؤتمر الشعبى" باليمن تدعو لوحدة الصف وتحرير تعز من الميليشيات

السبت، 13 أبريل 2019 10:42 م
تظاهرة لحزب "المؤتمر الشعبى" باليمن تدعو لوحدة الصف وتحرير تعز من الميليشيات جانب من العنف فى اليمن _ صورة أرشيفية
عدن /أ ش أ/
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شهدت مدينة تعز اليمنية، اليوم السبت، تظاهرة حاشدة لحزب المؤتمر الشعبى العام، هى الأولى منذ اندلاع التمرد الحوثى قبل أكثر من 4 أعوام.

وذكرت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية أن جموعا من أنصار حزب المؤتمر الشعبى العام تدفقت من مناطق مختلفة من ريف محافظة تعز، إلى مركز المدينة، وهم يحملون أعلام اليمن وشعار الحزب.

ودعا المشاركون فى التظاهرة - التى جابت شوارع المدينة - إلى "الاصطفاف الوطنى من أجل استكمال تحرير تعز من قبضة ميليشيات الحوثي، وتعزيز مؤسسات الدولة، وفرض هيبة الدولة ومؤسساتها".

وطالب المتظاهرون بـ"ضرورة تغليب المصلحة الوطنية على الحسابات الضيقة والشخصية، ونبذ الصراعات والخلافات الحزبية الضيقة"، إلى جانب "دعم السلطة المحلية ممثلة بمحافظ تعز نبيل شمسان"، وأكد المشاركون رفض التشكيلات المسلحة خارج نطاق المؤسسة العسكرية والأمنية.

 


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تحرير تعز

الميليشيات




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