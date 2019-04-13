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السبت، 13 أبريل 2019 01:31 م
خالد صلاح
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تزايد حالات دخول الأطفال الأمريكيين لأقسام الطوارئ نتيجة ابتلاع أجسام غريبة

السبت، 13 أبريل 2019 11:52 ص
تزايد حالات دخول الأطفال الأمريكيين لأقسام الطوارئ نتيجة ابتلاع أجسام غريبة تزايد حالات الاطفال الذين يبتلعون اشياء غريبة
أ ش أ
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دقت دراسة حديثة ناقوس الخطر من تضاعف أعداد الأطفال الأمريكيين الذين يدخلون أقسام الطوارئ بالمستشفيات نتيجة لابتلاعهم لأجسام غريبة منذ التسعينيات.

وتشير البيانات إلى نقل نحو 100 طفل يوميا إلى غرف الطوارئ بالولايات المتحدة بعد ابتلاع بطارية أو مغناطيس أو جسم غريب آخر، عن طريق الخطأ، وهو ما يقرب من الضعف مقارنة بما تم تسجيله فى منتصف التسعينيات.

وقالت الدكتورة دانييل اورساج ينتيس أستاذ طب الأطفال فى جامعة واشنطن "العدد الهائل من هذه الإصابات يدعو للقلق، مضيفة أن زيارات أقسام الطوارئ بين الأطفال دون السادسة بسبب ابتلاع أجسام غريبة يتم بمعدل يزيد عن 4% كل عام بين عامى 1995 – 2015 .. وخلال تلك الفترة، تمت معالجة نحو 800 ألف طفل فى هذه الفئة العمرية بعد ابتلاع أشياء غريبة، مشيرة إلى أن العملات المعدنية هى السبب الرئيسى فى هذه النوعية من الحوادث، تليها المجوهرات ثم البطاريات وقطع اللعب.

وفى عام 1995 كان هناك نحو 9 حالات ابتلاع عرضى لكل 100 ألف طفل، وبحلول عام 2015 ارتفع هذا الرقم إلى ما يقرب من 18 ألف طفل.


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