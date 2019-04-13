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تداول 29 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد

السبت، 13 أبريل 2019 02:51 م
تداول 29 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد ميناء بورسعيد - أرشيفية
بورسعيد - السيد فلاح
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أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالي" أن إجمالى حركة السفن اليوم السبت 29 سفينة.

واستقبل ميناء شرق بورسعيد 7 سفن حاويات وغادر الميناء 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد مغادرة 3 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات وسفينتين بضائع عامة.

وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من والى الميناء.

 

 

 


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