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تجديد حبس عاطلين ضبط بحوزتهما 13 لفافة هيروين بالمنوفية

السبت، 13 أبريل 2019 11:07 ص
تجديد حبس عاطلين ضبط بحوزتهما 13 لفافة هيروين بالمنوفية حبس - أرشيفية
كتب ـ فريق المحافظات
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قرر مهاب عادل وكيل نيابة بندر شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار شريف الشوربجى مدير النيابة، وتحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية، تجديد حبس عاطلين ضبطا وبحوزتهما 13 لفافة هيروين، و8 قطع حشيش وفرد خرطوش، و15 يوما على ذمة التحقيقات. 

تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد من تمكن الرائد محمود الطباخ رئيس مباحث قسم شبين الكوم، من ضبط "نبوى .م.م"، "وائل .ع"، وبحوزتهما 13 لفافة هيروين، و8 قطع حشيش وفرد خرطوش، وذلك قبل ترويجهما على المتعاطين، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

 

 
 
 

 


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