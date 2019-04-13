video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 13 أبريل 2019 03:38 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

اليوم.. 500 شاب يشاركون فى ماراثون للدراجات بالبحيرة تحت شعار "دستورنا بإدينا"

السبت، 13 أبريل 2019 03:00 ص
اليوم.. 500 شاب يشاركون فى ماراثون للدراجات بالبحيرة تحت شعار "دستورنا بإدينا" ماراثون للدراجات - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة
إضافة تعليق

أكد الدكتور إبراهيم خضر، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحيرة، تكثيف الجهود لتوعية الشباب للمشاركة فى الاستحقاقات السياسية المختلفة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار فى البلاد، مضيفا أنه سيتم تنظيم أكبر ماراثون للدراجات اليوم السبت بمدينة دمنهور تحت شعار "دستورنا بإدينا" بالتعاون مع محافظة البحيرة.

 

وأوضح وكيل وزارة الشباب بالبحيرة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هذا الماراثون الذى يقام لأول مرة يهدف إلى تحفيز الشباب ورفع مستوى وعيهم للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقبلة التى تحقق الإصلاح السياسى فى مصر، مشيرا إلى مشاركة أكثر من 500 شاب فى هذا الماراثون والذى ينطلق من الكوبرى الدولى بدمنهور حتى الاستاد الرياضى، بحضور اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الشباب يرعى نهائي دوري مراكز الشباب للثقافة الرياضية بأسوان

اخبار مصر

اخبار المحافظات

محافظة البحيرة دمنهور

مارثون للدراجات

التعديلات الدستورية




لا تفوتك
فيديو.. تاريخ منتخبات كان 2019 فى البطولة الأفريقية

فيديو.. تاريخ منتخبات كان 2019 فى البطولة الأفريقية

طارق عامر: 150 مليار دولار تدفقات النقد الأجنبى لمصر خلال برنامج الإصلاح

طارق عامر: 150 مليار دولار تدفقات النقد الأجنبى لمصر خلال برنامج الإصلاح

جامعة الأزهر: فصل صاحب واقعة "خلع الملابس" والطلاب وإقالة العميد والوكيل

جامعة الأزهر: فصل صاحب واقعة "خلع الملابس" والطلاب وإقالة العميد والوكيل

كيف تمول قطر الإخوان للتأثير على صانعى القرار بدول أوروبا ؟

كيف تمول قطر الإخوان للتأثير على صانعى القرار بدول أوروبا ؟

صندوق النقد: مصر حققت نموا 5.5%خلال عامين.. ونزورها لمراجعة برنامج الإصلاح

صندوق النقد: مصر حققت نموا 5.5%خلال عامين.. ونزورها لمراجعة برنامج الإصلاح

الجامعة العربية تصدر بيانا حول السودان وتتطلع لتحلى الجميع بالحكمة

الجامعة العربية تصدر بيانا حول السودان وتتطلع لتحلى الجميع بالحكمة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة