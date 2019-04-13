اليوم.. 500 شاب يشاركون فى ماراثون للدراجات بالبحيرة تحت شعار "دستورنا بإدينا"

البحيرة - ناصر جودة

أكد الدكتور إبراهيم خضر، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحيرة، تكثيف الجهود لتوعية الشباب للمشاركة فى الاستحقاقات السياسية المختلفة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار فى البلاد، مضيفا أنه سيتم تنظيم أكبر ماراثون للدراجات اليوم السبت بمدينة دمنهور تحت شعار "دستورنا بإدينا" بالتعاون مع محافظة البحيرة.

وأوضح وكيل وزارة الشباب بالبحيرة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هذا الماراثون الذى يقام لأول مرة يهدف إلى تحفيز الشباب ورفع مستوى وعيهم للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقبلة التى تحقق الإصلاح السياسى فى مصر، مشيرا إلى مشاركة أكثر من 500 شاب فى هذا الماراثون والذى ينطلق من الكوبرى الدولى بدمنهور حتى الاستاد الرياضى، بحضور اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.