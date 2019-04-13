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اليوم.. مؤتمر صحفى لوزير الأوقاف لعرض أطلس ممتلكات الوزارة وخطة رمضان

السبت، 13 أبريل 2019 04:00 ص
اليوم.. مؤتمر صحفى لوزير الأوقاف لعرض أطلس ممتلكات الوزارة وخطة رمضان د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب - إسماعيل رفعت
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يعقد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، مؤتمرا صحفيا فى تمام الساعة الواحدة ظهر اليوم السبت بقاعة الاجتماعات الكبرى بأكاديمية الأوقاف بالسادس من أكتوبر.
 
يتناول اللقاء عددا من القضايا الهامة الخاصة بالوزارة وبهيئة الأوقاف في حضور قيادات الوزارة والهيئة مجتمعين لأول مرة ، وسيتم في اللقاء عرض أطلس الأوقاف كاملا في 87 مجلدا ، وبعض الأفلام الوثائقية عن بعض أعمال الوزارة من إنتاج وحدة الإنتاج المشتركة بين كل من الوزارة والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وخطة الوزارة والهيئة والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية خلال شهر رمضان المبارك ، وأحدث إصدارات الأوقاف ومشروعاتها العلمية ، وكثيرا من الأمور الدعوية والإدارية.
 

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