وذكرت القوات الأمريكية في اليابان - في بيان أوردته شبكة (إيه بي سي) نيوز الإخبارية الأمريكية اليوم السبت - أن جهاز التحقيق الجنائي البحري يعمل مع الشرطة المحلية للتحقيق في مقتل أحد البحارة الأمريكيين وأحد سكان أوكيناوا.

وأضافت أن "هذه مأساة حقيقية ونحن ملتزمون بشكل كامل بدعم التحقيقات،" مشيرة إلى أنه سيتم نشر المزيد من المعلومات في وقت لاحق.

وأجرى نائب وزير الشؤون الخارجية الياباني تاكيو أكيبا اتصالا هاتفيا بالسفير الأمريكي ويليام هاجرتي طلب فيه التعاون في التحقيقات، وبذل الجهود لمنع تكرار الواقعة.