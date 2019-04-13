ونقلت قناة "يورونيوز" الأوروبية اليوم عن وزير الخارجية الأمريكي قوله ، خلال حديث له في العاصمة التشيلية سانتياجو، إن "الصين وآخرين غير صادقين في دعوتهم لعدم التدخل في الشؤون الفنزويلية"، مضيفاً أن "تدخلاتهم المالية ساهمت في تدمير البلاد".

وانتقد بومبيو، حسبما ذكرت يورونيوز، وصول قوات روسية لفنزويلا واستثمارات روسيا في تدريب قوات الشرطة.

ودعا بومبيو إلى محاولة التصدي للأنشطة الروسية المذكورة قائلاً إن الموقف "محفوف بالفعل بالمخاطر".