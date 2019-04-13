المرشحون الديمقراطيون يدافعون عن إلهان عمر بعد هجوم ترامب ضدها

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن الديمقراطيين التقدميين أدانوا بشدة جهود الرئيس الأمريكى دونالد ترامب المتزايدة وغيره من الجمهوريين، لتشويه اسم النائبة الأمريكية إلهان عمر، وحثوا قادة الأحزاب على فعل الشىء نفسه.

وقال عدد من الديمقراطيين البارزين، إن الرئيس وصف عمر ، وهي واحدة من المرأتين المسلمتين اللتين تخدمان فى الكونجرس، بأنها غير وطنية، و"خطيرة" و"تحرض على العنف".

وأوضحت الصحيفة أنه تم اتهام أحد أنصار ترامب ولاية نيويورك في الأسبوع الماضى بالتهديد بقتل إلهان عمر.

ودعا اثنان من أكثر المرشحين الديمقراطيين شهرة والمرشحين لانتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2020 الحزب إلى إدانة الهجمات.

ووصف السناتور بيرني ساندرز ، أحد أبرز المرشحين للحزب الديمقرطى، الهجمات على عمر بأنها "مثيرة للاشمئزاز والخطيرة"، وقال إن عمر لن "تنحنى أمام عنصرية ترامب وكراهيته ، ولن نفعل ذلك".

وكتبت السناتور إليزابيث وارين ، وهي مرشحة أخرى في عام 2020 ، على موقع تويتر: "الرئيس يحرض على العنف ضد عضوة الكونجرس الحالية - ومجموعة كاملة من الأمريكيين على أساس دينهم". "هذا مقرف. إنه لأمر مخز. وأي زعيم منتخب يرفض إدانته يتقاسم المسئولية عنه ".

وأوضحت الصحيفة أن ترامب صعد من الهجمات على إلهان يوم الجمعة عبر تغريدة "لن ننسى أبدًا!" ، بالإضافة إلى مقطع فيديو تم تحريره لاتهام إلهان أنها لم تعترض على هجمات 11 سبتمبر.