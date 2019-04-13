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السودان تعلن عن أعضاء المجلس العسكرى الانتقالى برئاسة البرهان

السبت، 13 أبريل 2019 09:04 م
السودان تعلن عن أعضاء المجلس العسكرى الانتقالى برئاسة البرهان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكرى الانتقالى فى السودان
الخرطوم أ ش أ
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أعلن رئيس المجلس العسكرى الانتقالى فى السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، تشكيل المجلس، وذلك بعد أن تم اختيار نائبه وأعضائه.

وأعلن رئيس المجلس العسكرى الانتقالى - فى خطاب متلفز - التشكيلة على النحو التالي:

الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيسا، بموجب المرسوم الدستورى رقم 3 لسنة 2019.

الفريق أول محمد حمدان دقلو موسى، نائبا للرئيس بموجب المرسوم الدستورى رقم 6 لسنة 2019.

الفريق الركن شمس الدين كباشى إبراهيم شنتو، عضوا وناطقا رسميا باسم المجلس.

الفريق أول ركن عمر زين العابدين محمد الشيخ، عضوا.

الفريق أول شرطة الطيب بابكر على فضيل، عضوا.

الفريق طيار ركن صلاح عبد الخالق سعيد علي، عضوا.

الفريق الركن جلال الدين الشيخ الطيب، عضوا.

الفريق الركن ياسر عبد الرحمن حسن العطا، عضوا.

الفريق الركن مصطفى محمد مصطفى أحمد، عضوا.

اللواء بحرى مهندس مستشار إبراهيم جابر إبراهيم، عضوا.

وكان رئيس المجلس العسكرى الانتقالى فى السودان عوض بن عوف قد أعلن - أمس - تنازله عن منصبه هو ونائبه كمال عبد المعروف، للبرهان، ليكون ثانى رئيس للمجلس العسكرى بعد الإطاحة بعمر البشير.

 


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