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السعودية ترفع أسعار البنزين بدءا من 14 إبريل.. تعرف على التفاصيل

السبت، 13 أبريل 2019 11:45 م
السعودية ترفع أسعار البنزين بدءا من 14 إبريل.. تعرف على التفاصيل بنزين
كتب وكالات _ هيثم سلامة
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أعلنت أرامكو السعودية، بحسب وكالة الأنباء الرسمية "واس"، عن أن أسعار البنزين المحدّثة ابتداءً من 14 أبريل 2019  ستكون على النحو التالى:

( بنزين 91 : 1.44 ريال لكل لتر)، و ( بنزين 95 : 2.10 ريال لكل لتر)، وذلك خلال الربع الحالى أبريل ـ يونيو 2019م.

وكانت أسعار الربع السابق خلال شهرى يناير ـ مارس 2019م ( بنزين 91 : 1.37 ريال لكل لتر)، و ( بنزين 95 : 2.02 ريال لكل لتر)، وذلك وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه المعتمدة قِبَل الحكومة .

وأفادت أرامكو السعودية أن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا تبعًا للتغيرات فى أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.

 

 


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السعودية

أخبار السعودية

أسعار البنزين

14 أبريل




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