video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 13 أبريل 2019 04:16 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

"الزراعة" تعلن ارتفاع صادرات مصر من البطاطس لـ344 ألف طن

السبت، 13 أبريل 2019 04:00 ص
"الزراعة" تعلن ارتفاع صادرات مصر من البطاطس لـ344 ألف طن بطاطس - أرشيفية
كتب عز النوبى
إضافة تعليق

أكد الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، ارتفاع صادرت مصر من البطاطس إلى 344 ألف طن تنطبق عليها جميع الاشتراطات الحجرية، منذ بدء تصدير موسم المنتجات الزراعية وحتى 10 من الشهر الجارى.

 

 وأضاف رئيس الحجر الزراعى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن جميع الصادرات الزراعية تنطبق عليها جميع الاشتراطات الحجرية، موضحًا أنه يجرى الشحن لجميع المنتجات الزراعية المصدرة دون عوائق، إلى جميع دول العالم، مؤكدًا أن جميع الشحنات المصدرة من بطاطس المائدة الى الاتحاد الاوربى وفقًا للمعايير الدولية لجودة الصادرات.

 

 وأوضح "العطار"، أن هناك إجراءات مشددة على جميع صادرات الخضر والفاكهة وتطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير التى تعد أحد أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر، كإجراءات تأكيدية دورية لضمان المواصفات العالمية حفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية، بمشاركة جميع الجهات ذات الصلة.

 

 فيما أكد تقرير الحجر الزراعى، أن وزارة الزراعة ممثلة فى الإدارة المركزية للحجر الزراعى، حددت اشتراطات تصدير محصول البطاطس، منذ بدأ الموسم التصديرى وأولها خلوّها من الإصابة بالعفن البنى، إذ تمت زراعة البطاطس فى أراضٍ خالية من الأمراض.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"الزراعة" تعلن فحص 415 ألف طن بطاطس مائدة للتصدير طبقا للاشتراطات

"الزراعة": فحص 462.400 ألف طن بطاطس معدة للتصدير تخلو من العفن البنى

وزارة الزراعة

صادرات البطاطس

الحجر الزراعى

الحاصلات الزراعية

بطاطس المائدة




لا تفوتك
فيديو.. تاريخ منتخبات كان 2019 فى البطولة الأفريقية

فيديو.. تاريخ منتخبات كان 2019 فى البطولة الأفريقية

طارق عامر: 150 مليار دولار تدفقات النقد الأجنبى لمصر خلال برنامج الإصلاح

طارق عامر: 150 مليار دولار تدفقات النقد الأجنبى لمصر خلال برنامج الإصلاح

جامعة الأزهر: فصل صاحب واقعة "خلع الملابس" والطلاب وإقالة العميد والوكيل

جامعة الأزهر: فصل صاحب واقعة "خلع الملابس" والطلاب وإقالة العميد والوكيل

كيف تمول قطر الإخوان للتأثير على صانعى القرار بدول أوروبا ؟

كيف تمول قطر الإخوان للتأثير على صانعى القرار بدول أوروبا ؟

صندوق النقد: مصر حققت نموا 5.5%خلال عامين.. ونزورها لمراجعة برنامج الإصلاح

صندوق النقد: مصر حققت نموا 5.5%خلال عامين.. ونزورها لمراجعة برنامج الإصلاح

الجامعة العربية تصدر بيانا حول السودان وتتطلع لتحلى الجميع بالحكمة

الجامعة العربية تصدر بيانا حول السودان وتتطلع لتحلى الجميع بالحكمة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة