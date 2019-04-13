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"التموين" تعلن صرف 70% من مقررات شهر أبريل حتى الآن

السبت، 13 أبريل 2019 02:00 ص
"التموين" تعلن صرف 70% من مقررات شهر أبريل حتى الآن د. على المصيلحى وزير التموين
كتب مدحت وهبة
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أعلن الدكتور محمد عاطف رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، انتظام صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، ضمن مقررات شهر أبريل الجارى، ﻭأنه جرى صرف ما يقرب من 70% من المقررات التموينية حتى الآن، بجانب طرح السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن فى المنافذ التابعة للشركة بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.

 

وأضاف الدكتور محمد عاطف، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الشركة ستشارك فى معرض "أهلاً رمضان"، وطرح المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة، لافتًا إلى أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وجه باستمرار طرح السلع بكميات كبيرة للمواطنين، وأن الشركة القابضة للصناعات الغذائية برئاسة اللواء أحمد حسانين تقوم بتوفير كافة المنتجات والسلع للشركات التابعة كما يتم طرح كميات كبيرة مِن منتجات اللحوم الطازجة والمجمدة يوميًا .

 

ويأتى ذلك فى الوقت الذى تواصل فيه وزارة التموين طرح لحوم بلدية طازجة بسعر 110 جنيهات فى منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بجانب طرح لحوم سودانية طازجة بسعر 85 جنيهًا للكيلو ولحوم مجمدة بسعر 60 جنيهًا، وذلك بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.


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التموين

محمد عاطف

المصرية للجملة

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