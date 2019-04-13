الإندبندنت: هاموند يلمح إلى بقاء تيريزا ماى فى منصبها حتى أكتوبر

ألمح وزير الخزانة البريطانى فيليب هاموند إلى أن رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي قد تبقى في منصبها حتى شهر أكتوبر - وهو الموعد النهائي الجديد للمفاوضات بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بحسب صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

على الرغم من أن العشرات من زملاء رئيسة الوزراء طالبوا باستقالتها في الأسابيع الأخيرة، قال هاموند إن ماي لم يكن لديها "أي نية" للمغادرة قبل انتهاء المرحلة الأولى من عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وكانت ماى، زعيمة حزب المحافظين أبلغت النواب سابقًا بأنها "غير مستعدة لتأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى أبعد من 30 يونيو"، وأنها ستغادر داوننيج ستريت بعد أن تم التوصل إلى اتفاق الانسحاب في البرلمان.

ولكن في قمة الطوارئ التي عقدت هذا الأسبوع في بروكسل ، مدد قادة الاتحاد الأوروبي فترة التفاوض بموجب المادة 50 حتى 31 أكتوبر ، مع خيار مغادرة المملكة المتحدة للكتلة إذا تم الاتفاق على صفقة قبل ذلك التاريخ.