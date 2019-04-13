video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 13 أبريل 2019 04:51 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

إيران تعتقل 24 شخصا فى خوزستان بتهم بث الشائعات حول السيول على الانترنت

السبت، 13 أبريل 2019 03:23 م
إيران تعتقل 24 شخصا فى خوزستان بتهم بث الشائعات حول السيول على الانترنت سيول إيران
كتبت: إسراء أحمد فؤاد
إضافة تعليق

كشف رئيس شرطة "فتا" الإيرانية الخاصة بمراقبة الإنترنت شاهين حسنوند،اليوم، السبت، اعتقال 24 شخصا فى اقليم خوزستان جنوب غرب إيران، بتهم بث الشائعات والأخبار الكاذبة حول السيول التى اجتاحت الاقليم على وسائل التواصل الإجتماعى.

 

وأظهرت مقاطع فيديو احتجاج سكان الاقليم الذى اجتاحته السيول منذ الأسبوع الماضى على تعتيم وسائل الاعلام على كارثة الفيضانات، واعتراضهم على زيارة القيادى بالحرس الثورى محمد رضا نقدى.

 

وحذرت السلطات الإيرانية النشطاء على مواقع التواصل الإجتماعى من نشر ما أسمته "الرسائل الكاذبة" على شبكة الإنترنت بشأن السيول فى خوزستان والتى من شأنها ارباك الرأى العام وبث الهلع والخوف فى المجتمع.

 

ووجهت للألة الاعلامية الإيرانية انتقادات عديدة فى تغطية كارثة السيول التى اجتاحت شمال وجنوب غرب البلاد منذ 19 مارس الماضى وأدت إلى وقوع أكثر من 70 قتيلى ومئآت الجرحى، وانتقل 86 ألف شخص إلى أماكن إيواء طارئة وفرتها الحكومة.

 

واجتاحت السيول الأسبوع الماضى جنوب غرب إيران وأمرت السلطات بعمليات إجلاء شملت أكثر من 60 ألف شخص في مدينة الأحواز المهددة بالفيضانات.

 

وأضرت السيول حوالي 1900 مدينة وقرية من جراء السيول والأمطار الغزيرة التي هطلت على غير المعتاد.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو.. بعد اجتياح السيول الأحواز تصب غضبها على قيادى بالحرس الثورى

ايران

اخبار ايران

اخبار ايران اليوم

اخبار العالم

خوزستان

الاحواز

اعتقال

فيضانات




لا تفوتك
رئيس البنك الدولى الجديد: أتطلع للعمل مع السيسى لزيادة النمو فى مصر وأفريقيا

رئيس البنك الدولى الجديد: أتطلع للعمل مع السيسى لزيادة النمو فى مصر وأفريقيا

صور.. "النقل" تنتهى من إصلاح موقع حريق محطة مصر

صور.. "النقل" تنتهى من إصلاح موقع حريق محطة مصر

5نجوم خطفوا الأضواء فى جولة "تغيير زعامة الدورى".. "هاتريك" تراورى يقود بيراميدز لإسقاط الاتحاد.. حمدى فتحى يتألق برفقة جمعة فى فوز الأهلى أمام المقاصة.. أوستن يجرد الزمالك من القمة.. وأحمد على يتصدر الهدافين

5نجوم خطفوا الأضواء فى جولة "تغيير زعامة الدورى".. "هاتريك" تراورى يقود بيراميدز لإسقاط الاتحاد.. حمدى فتحى يتألق برفقة جمعة فى فوز الأهلى أمام المقاصة.. أوستن يجرد الزمالك من القمة.. وأحمد على يتصدر الهدافين

رحلة المليون هكذا كون آل "ساويرس" و"العربى" و"صبور" ثرواتهم .. حكاية تمرد ساويرس الأب.. ولعب الأطفال "لِعبت" مع "العربى".. وأول غيث "صبور" 150 جنيهاً .. وأبرز رحلات كفاح رجال البيزنس

رحلة المليون هكذا كون آل "ساويرس" و"العربى" و"صبور" ثرواتهم .. حكاية تمرد ساويرس الأب.. ولعب الأطفال "لِعبت" مع "العربى".. وأول غيث "صبور" 150 جنيهاً .. وأبرز رحلات كفاح رجال البيزنس

"قدها يا أهلي".. فيديو تحفيزى فى المحاضرة الأخيرة قبل مواجهة صن داونز

"قدها يا أهلي".. فيديو تحفيزى فى المحاضرة الأخيرة قبل مواجهة صن داونز

قبل ماتختار شقتك.. 4 مميزات للسكن بالأدوار العليا

قبل ماتختار شقتك.. 4 مميزات للسكن بالأدوار العليا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة