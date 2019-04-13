إيران تعتقل 24 شخصا فى خوزستان بتهم بث الشائعات حول السيول على الانترنت

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

كشف رئيس شرطة "فتا" الإيرانية الخاصة بمراقبة الإنترنت شاهين حسنوند،اليوم، السبت، اعتقال 24 شخصا فى اقليم خوزستان جنوب غرب إيران، بتهم بث الشائعات والأخبار الكاذبة حول السيول التى اجتاحت الاقليم على وسائل التواصل الإجتماعى.

وأظهرت مقاطع فيديو احتجاج سكان الاقليم الذى اجتاحته السيول منذ الأسبوع الماضى على تعتيم وسائل الاعلام على كارثة الفيضانات، واعتراضهم على زيارة القيادى بالحرس الثورى محمد رضا نقدى.

وحذرت السلطات الإيرانية النشطاء على مواقع التواصل الإجتماعى من نشر ما أسمته "الرسائل الكاذبة" على شبكة الإنترنت بشأن السيول فى خوزستان والتى من شأنها ارباك الرأى العام وبث الهلع والخوف فى المجتمع.

ووجهت للألة الاعلامية الإيرانية انتقادات عديدة فى تغطية كارثة السيول التى اجتاحت شمال وجنوب غرب البلاد منذ 19 مارس الماضى وأدت إلى وقوع أكثر من 70 قتيلى ومئآت الجرحى، وانتقل 86 ألف شخص إلى أماكن إيواء طارئة وفرتها الحكومة.

واجتاحت السيول الأسبوع الماضى جنوب غرب إيران وأمرت السلطات بعمليات إجلاء شملت أكثر من 60 ألف شخص في مدينة الأحواز المهددة بالفيضانات.

وأضرت السيول حوالي 1900 مدينة وقرية من جراء السيول والأمطار الغزيرة التي هطلت على غير المعتاد.