إنفوجراف.. تعرف على تفاصيل "كوبرى تحيا مصر الشرقى" الأعرض بالعالم

كتبت هند مختار

نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء, إنفوجرافا عن كوبرى تحيا مصر الشرقى "الكوبرى المُلجم"، والذى يبدأ من ميدان الخلفاوى على كورنيش النيل بشبرا، ويمتد للجهة المقابلة من النيل بجزيرة الوراق.

أوضح الإنفوجراف، أن الكوبرى ينفرد بالعديد من المميزات، أبرزها أنه يعد أعرض كوبرى مُلجم على مستوى العالم والأول من نوعه الذى ينفذ بأيادى مصرية 100%، و‏سوف يسجل فى موسوعة "جينس" للأرقام القياسية من حيث الاتساع، بجانب أنه يضم أكبر فتحة ملاحية عبر نهر النيل تسمح بمرور الفنادق العائمة الكبرى، وممشى زجاجى بطول الكوبرى للمواطنين، وأخيراً يستخدم فى إنشائه ‏‏أكبر بارجين بحريين فى مصر بحمولة ١٣٥٠ و ٩٠٠ طن.‏

وأشار انفوجراف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إلى أن ارتفاع الأعمدة من سطح الماء يبلغ ‏96 متراً، كما يصل عرض الكوبرى فى المنتصف 66.8 متراً، وعرض الفتحة الملاحية 300 متر، ‏ويرتكز على ‏6 أعمدة 3 بالجهة الشرقية و3 بالجهة الغربية، فى حين يبلغ إجمالى وزن الهيكل المعدنى العلوى ‏‏10 آلاف طناً، علماً بأنه تم البدء فى إنشاء الكوبرى عام 2016، وسيتم افتتاحه هذا العام، ويشارك فى تنفيذ الأعمال ‏4 آلاف مهندس وفنى وعامل ذوى خبرة.

‏وفى نفس السياق، كشف الإنفوجراف، أنه تم الانتهاء من مراحل تنفيذ الكوبرى الآتية (أعمال الهيكل العلوى بمنطقتى المظلات وجزيرة الوراق- أعمال تركيب الباكيات المعدنية فوق الفتحات الملاحية والبلاطات الخرسانية- أعمال شد الكابلات بطول الكوبرى كاملاً الذى يصل إلى 540 مترا).

كما أنه جارى الانتهاء من الأعمال الآتية (‏أعمال تركيب الإكسسوارات النهائية للكابلات – أعمال صب المسافات بين البلاطات في الوصلة النهائية Clouser Segment - أعمال التحضير لتركيب أعمدة الإنارة وأعمال التشطيبات)، مضيفاً أنه يتم استخدام ترسانة من المعدات لإنجاز هذا المشروع أهمها ‏50 ونشاً حمولات مختلفة تصل إلى 600 طناً، و‏27 ماكينة دق خوازيق، و‏2 عبارة تم تصنيعهما خصيصاً للمشروع بتكلفة 46 مليون جنيه. ‏‏