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إصابة 3 أشخاص فى غارة جوية إسرائيلية على ريف حماة بسوريا

السبت، 13 أبريل 2019 07:06 ص
إصابة 3 أشخاص فى غارة جوية إسرائيلية على ريف حماة بسوريا غارة جوية _ صورة أرشيفية
دمشق أ ش أ
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أعلن الجيش السورى، أن وسائط الدفاع الجوى تصدت لعدوان جوى إسرائيلى، استهدف أحد المواقع العسكرية باتجاه مدينة مصياف فى ريف حماة مخلفا ثلاثة جرحى.

وذكر مصدر عسكرى سورى فى تصريح بثته وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم (السبت) أنه حوالى الساعة الثانية والنصف من فجر اليوم أقدم الطيران الحربى للعدو الإسرائيلى من فوق الأجواء اللبنانية بتنفيذ ضربة جوية على أحد المواقع العسكرية باتجاه مدينة مصياف.

ولفت المصدر إلى أنه على الفور تصدت وسائط الدفاع الجوى السورى للصواريخ المعادية وأسقطت بعضها قبل الوصول إلى أهدافها.مشيرا إلى أن الاعتداء الإسرائيلى أسفر عن تدمير بعض المبانى وإصابة ثلاثة مقاتلين بجروح.

 


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إصابة 3 أشخاص

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