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أول شركة من نوعها بأفريقيا.. إدراج جوميا "أمازون أفريقيا" ببورصة نيويورك

السبت، 13 أبريل 2019 03:31 م
أول شركة من نوعها بأفريقيا.. إدراج جوميا "أمازون أفريقيا" ببورصة نيويورك جوميا
كتبت رباب فتحى
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أبرزت هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى" إدراج شركة "جوميا"، وهى أحد منصات التجارة الإلكترونية الرائدة بأفريقيا رسميا فى بورصة نيويورك، وقالت تحت عنوان "إدراج "أمازون أفريقيا" فى نيويورك"، أن دخول أسهم أكبر شركة للتجارة الإلكترونية فى أفريقيا لأول مرة فى سوق نيويورك للأوراق المالية، قد يكون بداية جديدة للشركات الأخرى المميزة فى مجال التكنولوجيا فى القارة، لتقوم بالمثل.

 

وأدرجت جوميا 17.6% من الشركة عند 14.50 دولار للسهم، مما يمنح الشركة مكانة "يونيكورن" - وهى شركة ناشئة فى مجال التكنولوجيا تبلغ قيمتها مليار دولار.

 

وأوضحت "بى بى سى" أن جوميا تعد أول شركة ناشئة للتكنولوجيا من أفريقيا تدرج فى وول ستريت.

 

وتملك "أمازون أفريقيا" 4 ملايين عميل فى قارة لا يتم فيها بيع سوى 1% فقط من مبيعات التجزئة عبر الإنترنت.

 

وتأسست جوميا فى لاجوس، نيجيريا، من قبل اثنين من رواد الأعمال الفرنسيين فى عام 2012 وهى تقدم الآن خدمات لمعظم السكان الأفارقة، فى بلدان مثل جنوب أفريقيا وتنزانيا ومصر وساحل العاج.

 


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