ألبانيا تصادر ممتلكات رجل قُتُل برصاص الشرطة فى حادث سطو بمطار تيرانا

تيرانا /أ ش أ/

صادر الادعاء العام فى ألبانيا ممتلكات الشخص الذى قُتل برصاص الشرطة خلال حادث سطو وقع يوم الثلاثاء الماضى، بمطار تيرانا الدولى بعاصمة البلاد.

وأوضح المدعون - حسبما ذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية، الجمعة، - أن من بين الممتلكات التى تمت مصادرتها مبلغ 300 ألف يورو (أى ما يعادل 340 ألف دولار)، وشقق، وفيلا، وتسع سيارات تابعة لعائلة الشخص الذى يدعى، أدمير موراتاج، الذى كان واحدًا من ثلاثة أشخاص مسلحين سرقوا مبلغ كبير من المال تم تحميله على متن طائرة ركاب.

ولفتت الشبكة الأمريكية إلى أن السلطات الألبانية قد دفعت بالشرطة العسكرية والنظامية إلى المطار بغرض تعزيز الأمن فى أعقاب حادث السطو الأخير، والذى صرح وزير الداخلية، ساندر لاليشي، أنه تمت سرقة خمسة ملايين يورو (أى ما يعادل 5.6 ملايين دولار) خلاله.

كما أشارت الشبكة الأمريكية إلى أن موراتاج يعد ضمن مجموعة من الأشخاص متهمين بسرقة نحو سبعة ملايين يورو (أى ما يعادل 7.8 مليون دولار) خلال ثلاثة عمليات سطو سطو مسلح على بنوك فى ألبانيا منذ عام 2015.