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وزير الكهرباء: خفض أسعار الفواتير فى هذه الحالة.. تعرف عليها

الجمعة، 12 أبريل 2019 10:28 ص
وزير الكهرباء: خفض أسعار الفواتير فى هذه الحالة.. تعرف عليها الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء
كتبت رحمة رمضان
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أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن أسعار الكهرباء مرتبطة بسعر الدولار عالمياً، لأن تكلفة الكيلو وات ساعة من الكهرباء تعتمد على تكلفة الوقود بنسبة 60٪ .

وأضاف شاكر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه إذا انخفض سعر الدولار العام المقبل ستشهد أسعار الكهرباء انخفاضاً فى تكلفة سعر الكيلو وات ساعة، وبالتالى سعر البيع للمستهلك.

وشدد وزير الكهرباء على أنه يهتم فقط بقليلى الاستهلاك الذين يمثلون طبقة محدودى الدخل خلال وضع تصور إعادة هيكلة الأسعار كل عام قائلا، "كثيفو الاستهلاك لا يعنونى ومحدودو الدخل أولى بالحصول على أكبر نسبة من الدعم".

وأكد وزير الكهرباء أن قليلى الاستهلاك "محدودى الدخل" لن يشعروا بالزيادة الجديدة فى أسعار الكهرباء وستكون نسبة الزيادة طفيفة جداً وغير ملموسة بالنسبة لهم، مشيرًا إلى أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك مازال يضع اللمسات الأخيرة على خطة الوزارة لإعادة هيكلة الدعم.


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