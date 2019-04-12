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وزير الدفاع الروسى: بناء 400 منشأة جديدة لقوات الردع النووية فى 2019

الجمعة، 12 أبريل 2019 06:14 م
وزير الدفاع الروسى: بناء 400 منشأة جديدة لقوات الردع النووية فى 2019 وزير الدفاع الروسى، سيرجى شويجو
أ ش أ
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أعلن وزير الدفاع الروسى، سيرجى شويجو، اليوم الجمعة، أن الوزارة أوعزت ببناء 400 منشأة إضافية تابعة للقوات النووية الاستراتيجية خلال العام الجاري.

وقال شويغو، فى كلمة عقب جلسة "اليوم الموحد لاستلام الحمولات العسكرية"، : "تجاوزنا خططنا فى كثير من المؤشرات وفى مسميات كبيرة. كما سمعتم، تم تجاوز مشاريع البنية التحتية فى الربع الأول بنحو 11 مرة".

وأضاف، وفقا لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية: "آمل أن يتم الحفاظ على هذا المستوى، وسيكون هناك 400 منشأة، بالإضافة لما توقعناه هذا العام تتعلق بقوات الردع النووى الاستراتيجى ككل، سيتم بناؤها أيضا"، مشيرًا إلى أن "هذه مهمة إضافية من الضرورى القيام بها".

وأكد أن الكثير مما يتم توفيره للقوات، ولا سيما قوات الصواريخ الاستراتيجية، يحتاج إلى تحسين دقيق ومدروس. وآمل أن تكون جميع الخطط التى حددناها، سيتم تنفيذها فى موعدها.

 

 


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روسيا

نووى

الدفاع الروسية

عسكرى




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