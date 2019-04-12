وزيرة الاستثمار: شركات أمريكية تعلن عن رغبتها ضخ استثمارات جديدة

رسالة واشنطن - عبد الحليم سالم

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بـ14 شركة من كبريات الشركات الأمريكية المستثمرة والراغبة فى الاستثمار فى مصر، وذلك بمقر غرفة التجارة الأمريكية، على هامش مشاركتها فى اجتماعات الربيع للبنك الدولى بالعاصمة الأمريكية واشنطن، بحضور السفير ياسر رضا، سفير مصر لدى واشنطن، والدكتور شهاب مرزبان، كبير مستشارى الوزيرة، معتز يكن، مستشار أول الوزيرة.

وأوضحت الوزيرة، فى بيان صحفى اليوم الجمعة، أن هذا الاجتماع لمتابعة ما تم الاتفاق عليه خلال اللقاء مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال زيارة الرئيس إلى واشنطن منذ 3 أيام، وللتعرف على المشاكل والمعوقات التى تواجه عمل الشركات الأمريكية والعمل على حلها وتذليل كافة العقبات أمامهم.

وذكرت الوزيرة، إن الحكومة المصرية تعمل بنشاط على تشجيع استثمارات القطاع الخاص باعتبارها محركا لتحقيق النمو الاقتصادى وتوفير فرص العمل والحد من الفقر، ولذلك نفذت مصر إصلاحات اقتصادية واستثمارية كبيرة.



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وأضافت الوزيرة، إن الحكومة تولى أهمية لمساهمة القطاع الخاص فى عملية التنمية من خلال المشاركة فى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، وعلى رأسها مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس الذى يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الإمكانات الهائلة لتلك المنطقة الواعدة باعتبارها معبرا بين الشرق والغرب، إضافة إلى إنشاء عدد من المدن الجديدة، من بينها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، إضافة إلى توفير خلق بيئة تشريعية جاذبة للقطاع الخاص من أجل الاستثمار، وهذا ما تم من خلال قانون الاستثمار والقوانين المكملة له، وتطوير البنية الأساسية من طرق وكهرباء ومياه وطاقة وربطها بالمواطن.

وأكدت شركات أمريكية رغبتها فى ضخ استثمارات جديدة فى السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، بعد لقائهم الأخير مع الرئيس، مشيدين بالخطوات التى اتخذتها مصر لتحسين بيئة الأعمال خلال الفترة الماضية، مشيرين إلى أن الاستثمارات الأمريكية فى مصر بلغت نحو 22.6 مليار دولار حتى نهاية مارس 2019، وقامت شركات بضخ استثمارات جديدة والتوسع فى مصر بنحو مليار دولار خلال العام المالى 2017- 2018 وعلى رأسها جنرال اليكتريك والتى وقعت على عقود بقيمة 700 مليون دولار، وشركة مارس ريجلى التى توسعت بقيمة مليار جنيه فى فبراير الماضى من خلال إضافة خط إنتاج جديد لمصنعها فى السادس من أكتوبر، وقيام شركة كارجيل بضخ استثمارات جديدة بنحو 120 مليون دولار من خلال توسعات وخلق شراكة مع شركة ADM، كما أعلنت شركة بيبسيكو قيامها بضخ 515 مليون دولار خلال الأربع سنوات المقبلة.



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وخلال الاجتماع، ذكر اليسون هليز، نائب رئيس شركة توتل، أن الشركة لديها خطة لزيادة استثماراتها فى مصر فى مجال البترول بنحو 100 مليون دولار خلال الـ5 سنوات المقبلة، إنشاء 35 محطة جديدة مع التركيز على صعيد مصر، وتوفير نحو 500 وظيفة مباشرة و1700 فرصة عمل غير مباشرة.

وأوضحت سيلينا جاكسون، نائب الرئيس للعلاقات الحكومية العالمية والسياسة العامة فى شركة بروكتر آند جامبل، أن شركته ستعمل على زيادة استثماراتها فى مصر خلال الفترة المقبلة، والتى وصلت إلى 3 مليارات جنيه، وقامت بتوفير نحو 1500 وظيفة مباشرة و10 آلاف وظيفة غير مباشرة.