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وزارة الشباب تعتمد 4.2 مليون جنيه لتطوير 7 ملاعب في الوادي الجديد

الجمعة، 12 أبريل 2019 02:41 م
وزارة الشباب تعتمد 4.2 مليون جنيه لتطوير 7 ملاعب في الوادي الجديد ملاعب -ارشيفية
كتب فريق المحافظات
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أعلن مدير مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، بهاء شوقي، اليوم الجمعة، عن اعتماد الوزارة مبلغ 4 مليون و 200 الف جنيه لتطوير 7 ملاعب في مراكز المحافظة. 
 
وأكد شوقي ، أن المديرية ستوجه الدعم المالي لتنجيل ملاعب قرية فلسطين وعبد السلام عارف بمركز الخارجة، وقري الأربعين 1 و 2 بمركز باريس، وقرية عين عيش بمركز بلاط، والعروبة وعزبة عبد القادر بمركز الداخلة.
 
وأضاف شوقي أن المديرية بصدد طرح مشروع تنجيل الملاعب السبعة، علي أن تنتهي الأعمال وتدخل الملاعب الخدمة مباشرة بعد 6 أشهر من الآن.
 
 

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