ننشر خريطة امتحانات نهاية العام لطلاب النقل فى رمضان

كتب محمود طه حسين

تنطلق امتحانات نهاية العام الدراسى الحالى لطلاب النقل نهاية الشهر الجارى، وتستمر حتى منتصف مايو المقبل، "اليوم السابع" يقدم فى 10 معلومات خريطة امتحانات نهاية العام والتى تتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك.

1- طلاب النقل والشهادة الإعدادية يبدأون امتحانات نهاية العام نهاية أبريل الجارى ويستمرون حتى منتصف مايو - أى مع بداية شهر رمضان.

2- طلاب الصف الأول الثانوى العام يبدأون امتحان مايو الإلكترونى يوم 19 أى فى النصف الأول من شهر رمضان.

3- طلاب الدبلومات الفنية يبدأون امتحاناتهم يوم 12 مايو بالنسبة للجزء العملى فيها.

4- ينطلق أيضًا الجزء النظرى فى امتحانات الدبلومات الفنية 18 مايو المقبل تزامنًا مع حلول شهر رمضان المبارك.

5- التعليم ستوفر الأجواء المناسبة للطلاب وتوفير وسائل تهوية فى لجان الامتحانات.

6- توفير زائرة صحية فى لجان الامتحانات حرصًا على سلامة الطلاب وتلقى أى طالب العلاج حال تعرضه لأى مشكلة صحية.

7- الامتحانات تنتهى قبل نهاية شهر رمضان المبارك.

8- طلاب الثانوية العامة يبدأون امتحاناتهم بعد عيد الفطر أى أنهم لن يؤدوا أية امتحانات فى شهر رمضان.

9- تجهيز الكنترولات بشكل جيد لتصحيح امتحانات النقل وتوفير الجو المناسب للمعلمين.

10- استمرار الدراسة بالنسبة لطلاب النظام الجديد فى التعليم بمرحلة رياض الأطفال بمستوييها الأول والثانى والصف الأول الابتدائى حتى نهاية مايو المقبل حسب الخريطة الزمنية للعام الدراسى الحالى.