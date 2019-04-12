نائب وزير الزراعة تبحث مع سفير المجر زيادة التعاون فى الانتاج الحيوانى

التقت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، الدكتور بيتر كيفيك السفير المجرى بالقاهرة بحضور أكبر شركة مجرية لتوريد الماشية فى العالم وتملك 18 باخرة لنقل الماشية لجميع دول العالم بحضور ممثلى الخدمات البيطرية، لمناقشة زيادة التعاون بين مصر والمجر فى مجال مشروعات تنمية الثروة الحيوانية واستعراض فرص استثمار الجانب المجرى فى مصر.

وأكدت الدكتورة منى محرز، فى بيان اليوم، أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على المساعدة فى تنفيذ سياسة وزارة الزراعة وتوجيهات الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بتوريد عجلات تحت العشار من سلالات جيدة ثنائية الغرض لإنتاج لحم ولبن لتوزيعها على صغار المربين لزيادة الانتاج الحيوانى وزيادة دخل صغار المربين والاتفاق على توريد ماعز بمواصفات فنية جيدة حيث انه يوجد العديد من الطلبات من المربين على هذه السلالة لإنتاجها العالى من اللحم واللبن ويوجد شركات قطاع خاص على استعداد للتعاون مع الشركة المجرية.

وأبدت الشركة المجرية استعدادها لتوريد عجلات تحت العشار للتربية فى مصر وإمكانية تقديم المساعدة الفنية فى التلقيح الصناعى وتحسين السلالات المصرية لزيادة انتاجها من اللبن واللحم.

واقترحت نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، على الشركة المجرية عمل شراكة مع القطاع الخاص وتنفيذ منظومة متكاملة للانتاج الحيوانى وتأجير مزارع فى مناطق الدلتا أو الصعيد وضخ استثمارات فى هذا المجال ويمكن تصدير الماشية من هذه المزارع إلى دول العالم.

وفى نهاية اللقاء تم الاتفاق على عقد لقاءات ثنائية بين الشركة المجرية وشركات القطاع الخاص المتخصصة فى مجال الانتاج الحيوانى للاتفاق على استيراد عجلات تحت العشار والماعز.