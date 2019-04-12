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معرض "بانوراما مصرية" لأعمال طلاب الفرقة الثالثة بفنون جميلة الزمالك الأحد

الجمعة، 12 أبريل 2019 10:46 م
معرض "بانوراما مصرية" لأعمال طلاب الفرقة الثالثة بفنون جميلة الزمالك الأحد الدكتور طاهر عبد العظيم
كتبت - منى فهمى
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يفتتح الدكتور السيد إبراهيم قنديل، عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، معرض "بانوراما مصرية" لطلاب الفرقة الثالثة "تصوير زيتى" الأحد الموافق 14 أبريل الحالى، بقاعة العرض الرئيسية بالكلية فى الزمالك، الساعة 12 ظهرًا، ويتم تنظيم المعرض بإشراف الفنان الدكتور طاهر عبد العظيم، الأستاذ بكلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، ويتم تنظيم المعرض ايمانا بدور الكلية من خلال نشر الوعى الفنى والعلمى، وتأكيدًا على سعيها الدائم لفتح قاعات العرض بالكلية للموهوبين.

أعمال فنية بمعرض بانوراما مصرية الطلابى بفنون جميلة الزمالك
أعمال فنية بمعرض بانوراما مصرية الطلابى بفنون جميلة الزمالك

وقال الفنان الدكتور طاهر عبد العظيم، الأستاذ بكلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، اليوم، لـ"اليوم السابع"، إن المعرض لأعمال طلاب الفرقة الثالثة "تصوير زيتى"، وهى دفعة 2020، وجاءت فكرة المعرض بعد مشاهدة إنتاج المشروع الثالث لمادة ديكور مسرح التى يدرسها طلبة الفرقة الثالثة بقسم التصوير الزيتى، وكان المشروع عبارة عن تفصيليات من أبواب تصلح لوضعها كخلفيات لديكور المسرح، فقدم الطلاب مشاريع جديرة بأن تقدم كأعمال فنية تشكيلية يشاهدها الجميع، ومن هنا طُرحت الفكرة بأن يكون نتاج آخر مشروع للمادة معرض فنى يشاهده المهتمين بالأعمال الفنية والطلاب فى كلية الفنون الجميلة بالزمالك، وتم دعوة أسرهم وذويهم لمشاهدة انتاجهم الذى يخدم الأهداف الدراسية بالكلية، مع إتاحة الفرصة لتسويق إنتاج الطلاب، ونشر فكرة عرض الانتاج الفنى للطلاب، ليفتح المعرض مجال للتحدى والاستعداد للمستقبل.

المشاركون فى معرض بانوراما مصرية الطلابى بفنون جميلة الزمالك
المشاركون فى معرض بانوراما مصرية الطلابى بفنون جميلة الزمالك

وأوضح الفنان الدكتور طاهر عبد العظيم، الأستاذ بكلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، أن أسماء المشاركين فى معرض "بانوراما مصرية" لطلاب الفرقة الثالثة "تصوير زيتى" هم: أحمد الحلبى، أحمد نادر، إسراء سمير، إسراء طارق، إسراء منصور، آلاء الأمير، أمنية مدحت، آية إبراهيم قنديل، آية مصطفى مهيرى، إيناس محمد على، آمنة لؤى، بسنت حسام، تسنيم عمرو، جرجس نعيم، حبيبة أحمد، حسام الدين أشرف، دينا مجدى، رحمة سمير، رفيدة أحمد، روان جمال، رولا رضا، سارة أيمن، سارة عبد الرحمن، سارة محمد أسامة، سحر حمدى، دميانة أسامة، ريهام سعيد، سلمى أحمد رمزى، سمر سامى، سهيلة صلاح، شيرين إيهاب، شيرين حسن، ضحى محمد عويس.

عمل فنى فى معرض بانوراما مصرية الطلابى بفنون جميلة الزمالك (3)
عمل فنى فى معرض بانوراما مصرية الطلابى بفنون جميلة الزمالك 

كما يشارك فى معرض "بانوراما مصرية" لطلاب الفرقة الثالثة "تصوير زيتى" بفنون جميلة الزمالك كل من: عبد الرحمن أحمد، عبير منصور، عمر جمال، فادى محسن، فرح مصطفى، فيروز الصاوى، كاترين رؤوف، لميس طارق، مادونا رأفت، ماريا محب عطية، محمد سيد، محمد على حسيب، محمود طلعت بدر، مروة مجيب عفيفى، مريم عبد المنعم، ميار مصطفى، ميار هشام، مينا ميلاد، ندى محمود، نرمين محمود نديم، نورهان أيمن، نورهان سليمان، نورهان مجدى، نورهان محمد عصمت، نورهان نبيل، نهى صلاح، هاجر الأمير، هايدى ياسر، هبة الله صلاح، هداية خليل، هدير إيهاب، هند خالد، وسام أشرف، وسام حسن، ياسمينا أشرف، يمنى السيد، ياسمين جمال.

عمل فنى فى معرض بانوراما مصرية الطلابى بفنون جميلة الزمالك (1)
عمل فنى فى معرض بانوراما مصرية الطلابى بفنون جميلة الزمالك 

 

عمل فنى فى معرض بانوراما مصرية الطلابى بفنون جميلة الزمالك (2)
عمل فنى فى معرض بانوراما مصرية الطلابى بفنون جميلة الزمالك 

 

عمل فنى فى معرض بانوراما مصرية الطلابى بفنون جميلة الزمالك (4)
عمل فنى فى معرض بانوراما مصرية الطلابى بفنون جميلة الزمالك 

 

عمل فنى فى معرض بانوراما مصرية الطلابى بفنون جميلة الزمالك (5)
عمل فنى فى معرض بانوراما مصرية الطلابى بفنون جميلة الزمالك 

 

عمل فنى فى معرض بانوراما مصرية الطلابى بفنون جميلة الزمالك (6)
عمل فنى فى معرض بانوراما مصرية الطلابى بفنون جميلة الزمالك 

 

عمل فنى فى معرض بانوراما مصرية الطلابى بفنون جميلة الزمالك (7)
عمل فنى فى معرض بانوراما مصرية الطلابى بفنون جميلة الزمالك 

 

عمل فنى فى معرض بانوراما مصرية الطلابى بفنون جميلة الزمالك (8)
عمل فنى فى معرض بانوراما مصرية الطلابى بفنون جميلة الزمالك 

 

عمل فنى فى معرض بانوراما مصرية الطلابى بفنون جميلة الزمالك (9)
عمل فنى فى معرض بانوراما مصرية الطلابى بفنون جميلة الزمالك 

 

عمل فنى فى معرض بانوراما مصرية الطلابى بفنون جميلة الزمالك (10)
عمل فنى فى معرض بانوراما مصرية الطلابى بفنون جميلة الزمالك 

 

عمل فنى فى معرض بانوراما مصرية الطلابى بفنون جميلة الزمالك (11)
عمل فنى فى معرض بانوراما مصرية الطلابى بفنون جميلة الزمالك 

 

عمل فنى فى معرض بانوراما مصرية الطلابى بفنون جميلة الزمالك (12)
عمل فنى فى معرض بانوراما مصرية الطلابى بفنون جميلة الزمالك 

 

عمل فنى فى معرض بانوراما مصرية الطلابى بفنون جميلة الزمالك (13)
عمل فنى فى معرض بانوراما مصرية الطلابى بفنون جميلة الزمالك 

 

عمل فنى فى معرض بانوراما مصرية الطلابى بفنون جميلة الزمالك (14)
عمل فنى فى معرض بانوراما مصرية الطلابى بفنون جميلة الزمالك 

 

الدكتور طاهر عبدالعظيم
الدكتور طاهر عبدالعظيم

 

الفنان الدكتور طاهر عبدالعظيم
الفنان الدكتور طاهر عبدالعظيم

 

عدد من طالبات الفنون والدكتور طاهر عبدالعظيم2
عدد من طالبات الفنون والدكتور طاهر عبدالعظيم

 

عدد من طالبات الفنون والدكتور طاهر عبدالعظيم3
عدد من طالبات الفنون والدكتور طاهر عبدالعظيم

 

عدد من طالبات الفنون والدكتور طاهر عبدالعظيم6
عدد من طالبات الفنون والدكتور طاهر عبدالعظيم

 

عدد من طلاب الفنون والدكتور طاهر عبدالعظيم5
عدد من طلاب الفنون والدكتور طاهر عبدالعظيم

 

عدد من طلاب وطالبات الفنون والدكتور طاهر عبدالعظيم7
عدد من طلاب وطالبات الفنون والدكتور طاهر عبدالعظيم

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فنون جميلة جامعة حلوان

الدكتور طاهر عبد العظيم

كلية فنون جميلة الزمالك

الدكتور السيد ابراهيم قنديل

عميد فنون جميلة حلوان

عميد فنون جميلة الزمالك

معرض بانوراما مصرية




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