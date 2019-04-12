مصرع 3 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى بطريق الفرافرة - أسيوط

كتب فريق المحافظات

لقى 3 أشخاص مصرعهم في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق الفرافرة – ديروط فى اتجاه محافظة أسيوط، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقلهم إلى مستشفى الفرافرة المركزى لتلقى العلاج، وجارى تحرير محضر بالحادث وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ورد إخطار أمني إلى اللواء محمد كمال، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من قسم شرطة الفرافرة يفيد بمصرع كل من السيد عبد الحميد أحمد جوده 65 سنة، ومحمد فتحى المنشاوى 45 سنة، مقيمين بمركز الفرافرة، وعبد العظيم خليفة عبد الحكم 45 سنة، مقيم بمحافظة أسيوط فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالكيلو 115 طريق الفرافرة ديروط، وتم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى الفرافرة المركزى وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.