مستقبل وطن يعقد ندوة تثقيفية عن التعديلات الدستورية بإدارة الري بمركز الخارجة

كتب فريق المحافظات

نظم حزب "مستقبل وطن" بمحافظة الوادى الجديد، برئاسة جمال آدم، الأمين العام للحزب، ندوة تثقيفية، للتوعية بالتعديلات الدستورية وأهمية المواد المستحدثة بالنسبة للمواطن والتى جرى إضافتها فى التعديلات الدستورية المرتقبة.

وأكد بيان إعلامى صادر عن أمانة الحزب، اليوم الجمعة، إنه جرى تنظيم الندوة بمقر مصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة لمصلحة الري بمدينة الخارجة، بحضور عدد كبير من موظفى المصلحة والمواطنين بمدينة الخارجة.

أضاف البيان، أن تعديل الدستور يهدف إلى مواكبة وضع مصر الجديد على المستويين الإقليمى والدولى بعدما أصبح القرار السيادى المصرى حرًا، حيث أن التعديلات المرتقبة تهدف إلى تثبيت دعائم الدولة واستكمال المشروعات العملاقة.

وتناولت الندوة التى حاضر فيها سامح منقريوس، أمين المواطنة بالحزب، وأحمد عبد العاطى، أمين العمال بالحزب، وبعض من الأمناء النوعيين بمركز وقري الخارجة، مواد الدستور التى سيجرى الاستفتاء عليها، وكيفية الحشد للاستفتاء وتوزيع الأدوار على الأمناء للاستفادة بقدراتهم وخبراتهم فى هذه المناسبات.

وأكد أمين المواطنة بالحزب، سامح منقريوس، خلال كلمته، أن التعديلات الدستورية جاءت لوجود عوار فى بعض مواد دستور 2014، وللضرورة الملحة التي عجلت بأجراء تلك التعديلات، ولا يمكن اقتصار التعديلات الدستورية على المادة المتعلقة بمدة الرئاسة فقط، ولكن هناك عدد من المواطن المنصفة للمرأة والشباب وذوى الاحتياجات الخاصة.

ويأتى تنظيم الندوات فى إطار خطة الأمانة العامة المركزية لحزب مستقبل وطن، على مستوى الجمهورية؛ لإعلان موقف الحزب الداعم للتعديلات الدستورية.