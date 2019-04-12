مستعربون يعتقلون شابا فلسطينيا من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم

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اعتقلت قوة من المستعربين التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، شابا فلسطينيا من مخيم الدهيشة جنوب مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية.

وقالت مصادر فلسطينية إن قوة من المستعربين اقتحمت خيمة التضامن مع الأسرى أمام المخيم واعتقلت الشاب جهاد معالى قبل انسحابها من المكان.

والمستعربون هم وحدة أمنية سرية وخاصة، تابعة للاحتلال الإسرائيلي، وتطلق عليها ألقاب كثيرة، منها فرق الموت، ويزرع أعضاؤها بملامح تشبه الملامح العربية وسط الفلسطينيين، حيث يلبسون لباسهم وكوفيتهم ويتحدثون بلسانهم، وسرعان ما ينقلبون ضدهم عنفا واعتقالا لصالح قوات الاحتلال.