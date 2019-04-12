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محكمة يابانية توافق على تمديد حبس رئيس نيسان السابق إلى 22 أبريل

الجمعة، 12 أبريل 2019 09:47 ص
محكمة يابانية توافق على تمديد حبس رئيس نيسان السابق إلى 22 أبريل كارلوس غصن رئيس نيسان السابق
طوكيو (رويترز)
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أعلنت محكمة طوكيو الجزئية، اليوم الجمعة، تمديد فترة احتجاز كارلوس غصن رئيس نيسان السابق ثمانية أيام لتمهل بذلك ممثلى الادعاء حتى 22 أبريل لاتخاذ قرار إما بتوجيه اتهامات رسمية له أو إخلاء سبيله.

وألقى القبض على غصن للمرة الرابعة الأسبوع الماضى للاشتباه بأنه حاول التربح على حساب نيسان بالحصول على خمسة ملايين دولار.

وغصن فى انتظار محاكمته فى اتهامات أخرى من بينها ارتكاب مخالفات مالية وكان قد أخلى سبيله بكفالة قدرها تسعة ملايين دولار فى مطلع مارس، آ بعدما قضى 108 أيام فى السجن. وينفى غصن ارتكابه أى مخالفة.

 

 


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حبس رئيس نيسان السابق

22 أبريل




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