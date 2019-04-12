video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 12 أبريل 2019 12:11 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ قنا يشهد حفل تكريم الطلاب المتفوقين بمدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات

الجمعة، 12 أبريل 2019 12:10 ص
محافظ قنا يشهد حفل تكريم الطلاب المتفوقين بمدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات جانب من الحفل
قنا - وائل محمد
إضافة تعليق

شهد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا حفل تكريم الطلاب المتفوقين والمتميزين بمدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات بمدينة قنا والذى نظمته إدارة المدرسة بحضور الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم و رضا رسلان مدير إدارة قنا التعليمية وكاترين ثروت مديرة المدرسة ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية ورجال الدين الإسلامى والمسيحى وعدد كبير من أهالى الطلاب .

هنأ محافظ قنا الطلاب المتفوقين ووجه لهم الشكر على ما بذلوه من جهد وعطاء طوال العام الدراسى والذى كان نتاجه هذا اليوم يوم الحصاد والتكريم، مشيدًا بدور القائمين على العملية التعليمية والمعلمين بالمحافظة، كما قدم شكره لاُسر الطلاب المتفوقين أصحاب الدور الأكبر فى هذا النجاح من خلال توفير بيئة ملائمة ومناسبة للتفوق والتميز لأبنائهم، وحث فى كلمته كافة الطلاب على بذل المزيد من الجهد والاجتهاد، لافتا إلى أن التعليم الجيد هو بوابة مصر للعبور إلى مستقبل مشرق ومزدهر.

من جانبها أعربت كاترين ثروت عن خالص شكرها وتقديرها لمحافظ قنا لدعمه ورعايته العملية التعليمية بالمحافظة ولحضوره ومشاركته فى احتفال المدرسة لتكريم ابنائها المتفوقين، كما قدمت الشكر لأولياء الأمور على متابعتهم الجيدة لأبنائهم والذين كان لهم الدور الأكبر فى تفوقهم.

 

جانب من الحفل (1)
جانب من الحفل (1)

 

جانب من الحفل (2)
جانب من الحفل (2)

 

جانب من الحفل (3)
جانب من الحفل (3)

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ قنا يكرم الطالبة المثالية على مستوى المحافظة

قنا اليوم

محافظة قنا

مديرية التربية والتعليم بقنا

اخبار مصر




لا تفوتك
سكاى نيوز: البشير تحت الإقامة الجبرية

سكاى نيوز: البشير تحت الإقامة الجبرية

الإفتاء توضح معنى رفع الأعمال بشهر شعبان فى يومى الاثنين والخميس

الإفتاء توضح معنى رفع الأعمال بشهر شعبان فى يومى الاثنين والخميس

من هنا يُولد التطرف.. الزوايا طريق الجماعات الإرهابية لغسيل عقول الشباب.. الإخوان تستغلها لنشر أفكارها.. والأوقاف تشدد على غلق غير المطابقة.. وخبراء: مسئولة عن تخريج الإرهابيين

من هنا يُولد التطرف.. الزوايا طريق الجماعات الإرهابية لغسيل عقول الشباب.. الإخوان تستغلها لنشر أفكارها.. والأوقاف تشدد على غلق غير المطابقة.. وخبراء: مسئولة عن تخريج الإرهابيين

ترامب يهدم مخططات الإخوان.. الرئيس الأمريكى يصف إنجازات السيسى بالعظيمة.. وسياسيون: الولايات المتحدة تفهم التحولات السياسية بمصر وتدعمها.. ويؤكدون: تصريحاته بالقمة أبلغ رد على ما تروجه الجماعة الإرهابية

ترامب يهدم مخططات الإخوان.. الرئيس الأمريكى يصف إنجازات السيسى بالعظيمة.. وسياسيون: الولايات المتحدة تفهم التحولات السياسية بمصر وتدعمها.. ويؤكدون: تصريحاته بالقمة أبلغ رد على ما تروجه الجماعة الإرهابية

شاهد.. "مباشر قطر" تفضح استهداف نظام تميم الأندية الأوروبية

شاهد.. "مباشر قطر" تفضح استهداف نظام تميم الأندية الأوروبية

قصة صور .." النقاز و معلول" صداقة تونسية على الأراضى المصرية

قصة صور .." النقاز و معلول" صداقة تونسية على الأراضى المصرية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة