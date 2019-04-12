محافظ قنا يشهد حفل تكريم الطلاب المتفوقين بمدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات

قنا - وائل محمد

شهد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا حفل تكريم الطلاب المتفوقين والمتميزين بمدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات بمدينة قنا والذى نظمته إدارة المدرسة بحضور الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم و رضا رسلان مدير إدارة قنا التعليمية وكاترين ثروت مديرة المدرسة ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية ورجال الدين الإسلامى والمسيحى وعدد كبير من أهالى الطلاب .

هنأ محافظ قنا الطلاب المتفوقين ووجه لهم الشكر على ما بذلوه من جهد وعطاء طوال العام الدراسى والذى كان نتاجه هذا اليوم يوم الحصاد والتكريم، مشيدًا بدور القائمين على العملية التعليمية والمعلمين بالمحافظة، كما قدم شكره لاُسر الطلاب المتفوقين أصحاب الدور الأكبر فى هذا النجاح من خلال توفير بيئة ملائمة ومناسبة للتفوق والتميز لأبنائهم، وحث فى كلمته كافة الطلاب على بذل المزيد من الجهد والاجتهاد، لافتا إلى أن التعليم الجيد هو بوابة مصر للعبور إلى مستقبل مشرق ومزدهر.

من جانبها أعربت كاترين ثروت عن خالص شكرها وتقديرها لمحافظ قنا لدعمه ورعايته العملية التعليمية بالمحافظة ولحضوره ومشاركته فى احتفال المدرسة لتكريم ابنائها المتفوقين، كما قدمت الشكر لأولياء الأمور على متابعتهم الجيدة لأبنائهم والذين كان لهم الدور الأكبر فى تفوقهم.



جانب من الحفل (1)



جانب من الحفل (2)