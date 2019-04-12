مجلس نقابة العلميين يؤكد استمرار الدعوة لعقد الجمعية العمومية الطارئة اليوم

أكد الجيولوجى محمد غريب أبو عميرة، وكيل ثانى النقابة العامة للعلميين، والمفوض بإدارة شئون النقابة، أن الدعوة لعقد الجمعية العمومية غير العادية، اليوم الجمعة، قائم، وسيتم عقدها بمقر النقابة بمدينة نصر، مشيرا إلى أن الأحكام القضائية الصادرة تركت تحديد مصير قرارات مجلس النقابة المنعقد فى 23 مارس الماضى، لأعضاء الجمعية العمومية، واتخاذ القرارات التى يرونها حيال تجميد الدكتور السيد عبد الستار المليجى نقيب العلميين.

وأوضح أبو عميرة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه من المقرر أن تناقش العمومية تقرير الأمين العام، وعرض قرارات مجلس النقابة العامة الطارئ فى 23 مارس الماضى، والتى تضمنت تجميد النقيب عن تأدية مهام منصبه، وإحالته للتحقيق، وأمين الصندوق، والوكيل الأول، وذلك بمقر النقابة بمدينة نصر.

وفى حال عدم اكتمال النصاب القانونى لانعقاد الجمعية العمومية، سيتم عقد الجمعية العمومية غير العادية، فى الثانية ظهر الجمعة، وبنفس المكان، ولفتت النقابة إلى أن الحضور بكارنية العضوية بالنقابة، وسداد الاشتراكات حتى عام 2018.