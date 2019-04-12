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عمر زين العابدين: لن نملى شيئاً على الناس ونريد خلق مناخ للحوار

الجمعة، 12 أبريل 2019 11:28 ص
عمر زين العابدين: لن نملى شيئاً على الناس ونريد خلق مناخ للحوار عمر زين العابدين رئيس اللجنة السياسية المكلفة من المجلس العسكرى فى السودان
رويترز
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قال عمر زين العابدين رئيس اللجنة السياسية المكلفة من المجلس العسكرى فى السودان، أنه لن يملى شيئا على الناس، ويريد خلق مناخ لإدارة الحوار بصورة سلمية.

وأضاف رئيس اللجنة السياسية المكلفة من المجلس العسكرى فى السودان خلال مؤتمر صحفى اليوم الجمعة، أن فترة المجلس العسكرى لعامين هذا هو الحد الأقصى، لكن خلال شهر، إذا تمت إدارة الأمر بدون فوضى، يمكن أن ينتهى أمد المجلس.

وأضاف زين العابدين، أن المجلس العسكرى يدير حوارا لخروج السودان من المطب الحالى، مضيفا: لم نأت بحلول والحلول تأتى من المحتجين.

 

 


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