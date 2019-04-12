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ضبط 8 قطع حشيش بحوزة شخصين في حملة أمنية بالوادى الجديد

الجمعة، 12 أبريل 2019 12:12 م
ضبط 8 قطع حشيش بحوزة شخصين في حملة أمنية بالوادى الجديد حشيش - أرشيفية
الوادى الجديد - ماهر أبو نور
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تمكنت مديرية أمن الوادي الجديد، اليوم الجمعة، من ضبط عاطل وجامعي بحوزتهما مواد مخدرة في حملة أمنية بمركزي الداخلة وباريس وتم تحريز المضبوطات، وتحرر المحضران رقم 400، 64، إدارى مركزى شرطة باريس والداخلة، وأخطرت النيابة العامة والتي باشرت التحقيقات.

 

ورد إخطار أمني إلى مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، اللواء محمد كمال سالم، من اللواء عصام محمود مهنى، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد ضبط شخصين بحوزتهما مواد مخدرة في حملة أمنية في مركزين بالمحافظة.
 
 
وتبين قيام حملة أمنية بقيادة العميد جودت عبد الجبار، رئيس مباحث المديرية، الرائد أحمد فراج، رئيس مباحث قسم الداخلة، والرائد أحمد محمد فاضل، رئيس مباحث قسم باريس، أسفرت عن ضبط عاطل 38 سنة، وسبق اتهامه في 3 قضايا مخدرات، وبحوزته 5 قطع حشيش كبيرة الحجم، و 10 أقرص مخدرة، 300 جنيه، بمدينة موط بمركز الداخلة، و حاصل علي بكالوريوس خدمة اجتماعية 27 سنة، ومقيم مدينة الخارجة، وبحوزته 3 قطع حشيش، خلال مروره بكمين باريس- الأقصر.
 
 
 
 
 

 


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