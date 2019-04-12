ضبط 3893 هاربين من أحكام وتحصيل 114561 جنيها فى حملة أمنية بالغربية

الغربية – مصطفى عادل

شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام،ضمت ضباط تنفيذ الأحكام، برئاسة العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن.

أسفرت جهود الحملة المكبرة عن ضبط 3893 هاربين من احكام، منهم 8 حكم فى جناياتو 1156 حكم جزئى، و135حكم مستأنف، و2564 حكم فى غرامات، و30 حكم فى مخالفات، كما تم تحصيل 114 ألف و561 جنيها غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وإحالة المتهمين للنيابة العامة.