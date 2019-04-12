ضبط 120 قطعة ألعاب نارية بحوزة راكب فى أحد القطارات

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن في ضبط شخص حاول استقلال القطار وبحوزته كمية من الألعاب النارية.

وتمكنت الخدمات الأمنية المعينة لتأمين محطة سكك حديد القاهرة التابعة للإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات ، من ضبط مزارع ومقيم بدائرة مركز شرطة أبنوب محافظة أسيوط أثناء دخوله المحطة وبحوزته جوال يحتوى على كمية من الألعاب النارية عبارة عن " 160 علبة العاب نارية مختلفة الأحجام ،و3 كرتونة تحتوى كلٍ منها على 40 صاروخ بإجمالى 120 صاروخ ، و4 "كيس ألعاب نارية"، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.