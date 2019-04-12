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ضبط 120 قطعة ألعاب نارية بحوزة راكب فى أحد القطارات

الجمعة، 12 أبريل 2019 11:49 ص
ضبط 120 قطعة ألعاب نارية بحوزة راكب فى أحد القطارات المتهم
كتب محمود عبد الراضي
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نجحت أجهزة الأمن في ضبط شخص حاول استقلال القطار وبحوزته كمية من الألعاب النارية.

وتمكنت الخدمات الأمنية المعينة لتأمين محطة سكك حديد القاهرة التابعة للإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات ، من ضبط مزارع ومقيم بدائرة مركز شرطة أبنوب محافظة أسيوط أثناء دخوله المحطة وبحوزته جوال يحتوى على كمية من الألعاب النارية عبارة عن " 160 علبة العاب نارية مختلفة الأحجام  ،و3 كرتونة تحتوى كلٍ منها على 40 صاروخ بإجمالى 120 صاروخ ، و4 "كيس ألعاب نارية"، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.

 


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