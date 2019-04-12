ضبط عامل وعاطل بحوزتهما 5 آلاف قرص كبتاجون مخدر بسفاجا

بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط أقرا بحيازتهما للأقراص المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى متحصلات البيع، والهاتفان المحمول للاتصال بعملائهما، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 3437 جنح قسم سفاجا لسنة 2019 وأخطرت النيابة العامة .

فيما تمكنت مباحث الاموال العامة من ضبط المدعو روماني م.ا. س. والمطلوب التنفيذ عليه في قضية مخدرات والمحكوم عليه فيها بالسجن المؤبد وغرامة 500 الف جنية بجلسة 14/6/ 2017.

كما تم ضبط المدعو محسن م. و.س.والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 2615 / 2011 جنايات أول الغردقة حصر رقم 91/2012 البحر الأحمر والمحكوم عليه بالسجن 3 سنوات" عاهة مستديمة " بجلسة 2/10/ 2012.

كذلك تم ضبط المدعو طه ف.ر. م. والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 6642 / 2013 جنايات أول الغردقة حصر رقم 76/2016 البحر الأحمر والمحكوم عليه بالسجن 3 سنوات وغرامة 50000 "مخدرات" بجلسة 12/3/ 2016.