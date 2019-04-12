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ضبط عامل وعاطل بحوزتهما 5 آلاف قرص كبتاجون مخدر بسفاجا

الجمعة، 12 أبريل 2019 10:46 ص
ضبط عامل وعاطل بحوزتهما 5 آلاف قرص كبتاجون مخدر بسفاجا أقراص مخدرة - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة
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 تمكنت مباحث قسم شرطة سفاجا، من ضبط عامل وسائق بحوزتهما كمية كييرة من أقراص الكبتاجون المخدر، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 
 

ورد بلاغ للواء اشرف حشيش، مدير أمن البحر الأحمر، يفيد تمكن مباحث سفاجا بقيادة الرائد مصطفي عكاشة، من ضبط السيد ا. ا.ا. عامل عادي - مقيم ذات العنوان  والسابق إتهامه في القضية رقم 9038/2004 جنح مركز نبروه "خيانة أمانه "، وإبراهيم ع. م. ع.خ. سائق – مقيم  " دون اتهامات، وذلك عند استقلالهما السيارة أجرة  ميكروباص قيادة الثاني قادماً من مدينة نبروه اتجاه  سفاجا وبحوزتهما  5000 قرص من عقار الكبتاجون المخدر، ومبلغ مالى وقدره 1000 جنيه، و2 هاتف محمول. 

 
بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط أقرا بحيازتهما للأقراص المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى متحصلات البيع، والهاتفان المحمول للاتصال بعملائهما،  تحرر عن الواقعة المحضر رقم 3437 جنح قسم سفاجا لسنة 2019 وأخطرت النيابة العامة .
 
 فيما تمكنت مباحث الاموال العامة من ضبط المدعو روماني م.ا. س. والمطلوب التنفيذ عليه في قضية  مخدرات  والمحكوم عليه فيها بالسجن المؤبد وغرامة 500 الف جنية بجلسة 14/6/ 2017.
 
كما تم ضبط المدعو محسن م. و.س.والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 2615 / 2011 جنايات أول الغردقة حصر رقم 91/2012 البحر الأحمر والمحكوم عليه بالسجن 3 سنوات" عاهة مستديمة " بجلسة 2/10/ 2012.
 
كذلك  تم ضبط المدعو طه ف.ر. م. والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 6642 / 2013 جنايات أول الغردقة حصر رقم 76/2016 البحر الأحمر والمحكوم عليه بالسجن 3 سنوات وغرامة 50000 "مخدرات" بجلسة 12/3/ 2016.
 
 
 
 
 
 

 


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