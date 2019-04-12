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ضبط عاطل لحيازته 70 طربة حشيش ببرج العرب

الجمعة، 12 أبريل 2019 02:15 م
ضبط عاطل لحيازته 70 طربة حشيش ببرج العرب مخدرات - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط عاطل بحيازة 70 طربة من مخدر الحشيش بقصد الاتجار به على عملائه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوى للفحص. 
 
وتلقت مديرية أمن الإسكندرية اخطار من مأمور قسم شرطة برج العرب، يفيد بورود معلومات سرية إلى ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقيام عاطل، بمزاولة نشاط إجرامى فى الإتجار فى المواد المخدرة.
 
تم تقنين الإجراءات اللازمة وتم عمل كمين بمعرفة ضباط مباحث القسم وألقى القبض على اثناء تواجده بدائرة قسم شرطة برج العرب، وبتفتيشه عثر بحوزته بحوزته على 70 طربة لمخدر الحشيش وزنت 17,500 كيلو جرام، ومبلغ مالى، وهاتف محمول، تحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

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