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ضبط تشكيل عصابي بحوزته 20 طربة حشيش بالمحلة

الجمعة، 12 أبريل 2019 02:45 م
ضبط تشكيل عصابي بحوزته 20 طربة حشيش بالمحلة حشيش - أرشيفية
الغربية – مصطفى عادل
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تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوسط الدلتا، بالتنسيق مع الامن العام ومباحث مديرية أمن الغربية، من ضبط تشكيلا عصابيا تخصص فى تجارة المخدرات بدائرة قسم أول المحلة.

كانت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قد توصلت لقيام عاطل وتاجر سيارات بالاشتراك فيما بينهما وتكوين تشكيلا عصابيا تخصص فى تجارة المخدرات، وبتقنيين الإجراءات، تم ضبطهما بدائرة قسم شرطة أول المحلة، وبحوزتهما 20 طربة لمخدر الحشيش تزن  2 كيلو جرام، بقصد الاتجار، تحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة العامة بحبسهما 4أيام على ذمة التحقيق.

 

 


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