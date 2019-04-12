صور.. وزير الآثار يزور الأقصر لمتابعة مشروعات طريق الكباش الأسبوع المقبل

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد محافظة الأقصر، يوم الأربعاء والخميس المقبلين فى ذكرى اليوم العالمى للتراث -الذى يوافق 18 أبريل من كل عام- إعلان الدكتور خالد العنانى وزير الآثار عن كشف أثرى عالمى جديد من البر الغربى بمحافظة الأقصر، عقب الكشف عن مقبرة فرعونية لسيدة شهيرة فى العصور الفرعونية.

وقالت مصادر بوزارة الآثار لـ"اليوم السابع"، إن زيارة الدكتور خالد العنانى وزير الآثار لمحافظة الأقصر، ستشهد تفقد العمل فى مشروع طريق الكباش الفرعونى الذى يجرى تجهيزه حاليًا ووضع الرتوش النهائية لقرب افتتاحه خلال الفترة المقبلة، بعد أن تم إنهاء نسبة كبيرة.

وأضافت المصادر، أنه تم الاتفاق على كل الإجراءات التنفيذية مع الكنيستين العذراء والإنجيلية، ببناء كنيسة جديدة للإنجيلية أما الكنيسة العذراء فتم الاتفاق على إزالة الأماكن الخدمية فقط منها مع الإبقاء على الأماكن الآثرية، وتم أيضًا العمل فى القطاع الهندسى بنسبة تفوق الـ95% تمهيدًا لإنهاء الطريق خلال الفترة المقبلة، لكى يخدم حركة السياحة ويساهم فى تحسين الزيارات وعودة السائحين الذين زاروا الأقصر من قبل لمشاهدة تلك التحفة التاريخية بعد تطويرها لتعود كما كانت فى السابق، بتنظيم جولة حرة بالمشى بين أشهر معبدين فى التاريخ الفرعونى بمدينة طيبة.

وعن أزمة منازل نجع أبو عصبة وصرف التعويضات للأهالي، يقول أيمن الشريف رئيس مجلس مدينة الأقصر، أنه يتابع أولاً بأول حيث يقوم بجولات مكثفة للمنطقة لمتابعة أعمال إنهاء تحديد مسار طريق الكباش الفرعونى بمنطقة نجع أبو عصبة، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بسرعة استكمال مشروع إحياء طريق الكباش الفرعونى، الذى يربط بين معبدى الكرنك والأقصر بطول 2700 متر.

ويضيف رئيس مدينة الأقصر لـ"اليوم السابع"، أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى بالتخطيط والتجهيز لكل المطلوب بمنطقة نجع أبوعصبة، ويجرى حاليًا العمل على ما تبقى من مراحل وخطط لإزالة بعض المنشآت والمنازل الواقعة فوق مسار الطريق، مشددًا على أنه تم وضع عدة مقترحات لنقل المرافق والبنية التحتية بالمنطقة، وأعلنت هيئة المساحة عن صدور قرار المنفعة العامة رقم 201 لسنة 2018 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 22 فى 31/5/2018م، بتقرير صفة النفع العامة للمشروع 455 خدمات المساكن التى تعترض مسار طريق الكباش بالأقصر والكرنك (نجع أبو عصبة)، وقد تم حصر الملاك المتداخلة أطيانهم ومبانيهم بالمشروع، وذلك الإعلان طبقًا لنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون 24 لسنة 2018م، المعدل للقانون 10 لسنة 1990م .

ويؤكد العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، أنه يتم العمل على قدم وساق لإنهاء الطريق العالمى الذى كان له تاريخ كبير بـ"عيد الأوبت" الفرعونى وكان يطلق عليه "مهرجان الإوبت" وهو احتفال مصرى قديم كان يقام سنويًا فى طيبة بالأقصر فى عهد الدولة الحديثة ومابعدها، وفيه كانت تصطحب تماثيل آلهة ثالوث طيبة "آمون وموت وابنهما خونسو" مخفيين عن الأنظار داخل مراكبهم المقدسة فى موكب احتفالى كبير، من معبد آمون فى الكرنك، إلى معبد الأقصر، فى رحلة تمتد لأكثر من كيلو مترين وما يتم إبرازه فى هذا الطقس هو لقاء أمون رع من الكرنك مع أمون الأقصر، موضحًا أن تجديد الولادة هو الموضوع الرئيسى فى احتفال الإوبت.

المحطة الثانية لوزير الآثار خلال زيارة محافظة الأقصر ستكن داخل معبد الأقصر، وذلك بالإعلان عن انتهاء ترميم تمثال الملك رمسيس الثانى الجديد والآخير فى واجهة معبد الأقصر، حيث أكد الدكتور مصطفى وزيرى أمين المجلس الأعلى للآثار، ورئيس البعثة الأثرية المصرية المشرفة على العمل بالمشروع، أن إعادة التمثال الثالث للملك رمسيس الثانى لموقعه القديم فى العصور الفرعونية شرف كبير لرجال الترميم المصريين للتأكيد على قدرتهم على النجاح فى أى ظروف ومضاهاة مجهودات البعثات الأثرية الأجنبية حيث إن المشروع يساعد فى إعادة واجهة المعبد.

ويضيف الدكتور مصطفى وزيرى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن العمل فى التمثال الثالث شمل تجميع وترميم وإعادة تركيب ورفع التمثال وعرضه بمكانه الأصلى بالصرح الأول لمعبد الأقصر، ليكون بذلك آخر تمثال ضمن 5 تماثيل للملك رمسيس الثانى، حيث نجحت وزارة الآثار خلال العامين السابقين بتجميع وترميم وإعادة رفع تمثالين آخرين للملك بالصرح الأول بمعبد الأقصر.



الأقصر تنتظر وزير الآثار في اليوم العالمي للتراث الأربعاء والخميس المقبل (1)



الأقصر تنتظر وزير الآثار في اليوم العالمي للتراث الأربعاء والخميس المقبل (2)



الأقصر تنتظر وزير الآثار في اليوم العالمي للتراث الأربعاء والخميس المقبل (4)



الأقصر تنتظر وزير الآثار في اليوم العالمي للتراث الأربعاء والخميس المقبل (5)



الأقصر تنتظر وزير الآثار في اليوم العالمي للتراث الأربعاء والخميس المقبل (6)



الأقصر تنتظر وزير الآثار في اليوم العالمي للتراث الأربعاء والخميس المقبل (9)



الأقصر تنتظر وزير الآثار في اليوم العالمي للتراث الأربعاء والخميس المقبل (10)



الأقصر تنتظر وزير الآثار في اليوم العالمي للتراث الأربعاء والخميس المقبل (12)