صور.. قافلة طبية تستهدف 1787 مواطنًا بقرية طلا جنوب بنى سويف

بنى سويف :هانى فتحى

نظمت مديرية الصحة بمحافظة بنى سويف بإشراف الدكتور عبدالناصر حميده وكيل وزارة الصحة ورئاسة الدكتورة هادى محمد عبدالوهاب منسق عام القوافل الطبية قافلة طبية استهدفت 1787 مواطن بقرية طلا جنوب محافظة بنى سويف

شارك فى القافلة إشراف القوافل الطبية العلاجية بقيادة الدمتورة هايدي محمد منسق القوافل الطبية العلاجية و دكتور محمد خلف عبدالحميد مسئول الإمداد الطبي و طه كمال حجاج المسئول المالي والإداري و عيد فرج فرج مسئول معلومات القوافل

وشاركت ١٢ عيادة ٩ تخصصات فى الكشف على 1787 مريض منهم - معمل دم 190 حالة - معمل طفيليات 44 - حالة و بلغت حالات الاشعة 3 والمحولين للمستشفيات 13 حالة و العلاج على نفقة دولة 10 حالات وال موجات فوق صوتية 36 حالة

كما استفاد بالتثقيف صحى 147 مواطن وكانت موضوعات الندوات التثقيفية عن الالتهاب الكبدى الفيروسى - تنظيم الاسرة - الرضاعة الطبيعية - النظافة الشخصية - التغذية السليمة - اورام الثدى - الامراض الغير سارية