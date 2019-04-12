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صور.. رى أسوان تجرى صيانة للمجارى المائية وتراجع موقف الجسور

الجمعة، 12 أبريل 2019 07:41 م
صور.. رى أسوان تجرى صيانة للمجارى المائية وتراجع موقف الجسور المجارى المائية
أسوان - صلاح المسن
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واصلت وزارة الموارد المائية والرى تنفيذ أعمال تطهير و صيانة المجارى المائية بنطاق مراكز محافظة أسوان، حيث تستهدف أعمال التطهيرات ونزع الحشائش ضمان كفاءة شبكة المجارى المائية وكما تستهدف كذلك ضمان سريان التصرفات فى المجارى المائية بسهولة ويسر ورفع الإطماءات.

و قامت الإدارة العامة للموارد المائية والرى بمحافظة أسوان بالمرور على  المجارى المائية، للوقوف على حالة الصيانة المجارى المائية ومراجعة موقف الجسورومدى جاهزيتها للوفاء باحتياجات المائية وقياس مدى استعداد الادارة لفترة أقصى الاحتياجات.

 

 

منشآت الري بأسوان (1)

منشآت الري بأسوان (1)

 

منشآت الري بأسوان (2)
منشآت الري بأسوان (2)

 

منشآت الري بأسوان (3)
منشآت الري بأسوان (3)

 

منشآت الري بأسوان (4)
منشآت الري بأسوان (4)

 

منشآت الري بأسوان (5)
منشآت الري بأسوان (5)

 

منشآت الري بأسوان (6)
منشآت الري بأسوان (6)

 

منشآت الري بأسوان (7)
منشآت الري بأسوان (7)

 


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