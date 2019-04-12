صور.. حملة شبابية لتنظيف النيل فى محمية سالوجا وغزال

استقبل العاملون التابعون لوزارة البيئة فى محمية سالوجا وغزال جوالة كلية صديلة عين شمس وعدد من أعضاء الكشافة البحرية بالقاهرة ومتطوعين من شباب مدينة أسوان لإطلاق حملة لتنظيف النيل من المخلفات البلاستيكية حيث قاموا بجمع المخلفات باستخدام أكياس قابلة للتحلل.

ووجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، فى بيان اليوم، الشكر للشباب المتطوع الذى يعطى نموذجًا مشرفا لدمج الشباب فى التوعية والعمل البيئى وطالبتهم بالاستمرار فى هذه الحملات التى ترفع من وعى المجتمع بأهمية الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية لبناء مستقبل أفضل للأجيال الحالية والقادمة.

وانطلقت فعاليات الحملة، التى تدعمها وزارة البيئة وأطلق عليها الشباب شعار "حارس النيل" من محمية سالوجا وغزال بمدينة أسوان إلى مرسى حديقة فريال حتى مرسى البواخر حيث رصد وجمع العديد من المخلفات خاصة البلاستيكية وساعد العديد من السكان المحليين الشباب المطوعين فى حملتهم لجمع هذه المخلفات البلاستيكية .