صور.. بلوعات الموت تهدد حياة طلاب 9 مدارس بالمحلة

الغربية - مصطفى عادل

تشهد مدينة المحلة بمحافظة الغربية، انتشار بالوعات الصرف الصحي المفتوحة بطريق سكة زفتى، وأمام حى ثان المحلة ووابور النور، تنذر بكارثة حقيقية تهدد حياه طلاب وتلاميذ 9 مدارس بمنطقة سكة زفتى، فضلا عن حياة عمال غزل المحلة، وكبار السن والمواطنين.

ورصد" اليوم السابع" بالوعات الموت المفتوحة بدون أغطية، بأعماق كبيرة، والتى تهدد حياه طلاب وتلاميذ مدارس التقوى، وعبد المنعم رياض، والتجارة بنات، وناصر الابتدائية، وطلعت حرب الثانويه العسكرية، وطلعت حرب التجريبية، وأحمد عرابى الاعدادية.

وتنذر هذه البلوعات بكارثة، خشية سقوط أحد الطلاب بها، كما حدث بمدرسة بنوفر للتعليم الأساسى بكفر الزيات، حيث سقط تلميذ ببياره صرف صحي مفتوحة، ولقى مصرعه فى الحال.

واستغاث أهالى المنطقة باللواء هشام السعيد محافظ الغربية، للتدخل لحل الأزمة، حفاظا على أرواح الطلاب خشية وقوع كارثة.