صور.. بعد نجاح التشغيل التجريبى بالإسكندرية.. توريد 14 أتوبيسا كهربائيا من الصين

الإسكندرية - جاكلين منير

بعد نجاح التجربة الأولى فى تحويل وسائل النقل العام بالإسكندرية إلى وسائل نقل حضارية من خلال الأتوبيس الكهربائى والترام المكيف، تستعد الهيئة العامة لنقل الركاب إلى استقبال باقى صفقة الأتوبيسات الكهربائية من دولة الصين وعددها 14 أتوبيسًا، بالإضافة إلى شحن عربة ترام جديدة من دولة أوكرانيا.

وقال اللواء خالد عليوة، رئيس الهيئة العامة للنقل العام بالإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الاسكندرية بصدد نقلة حضارية فى تحديث وسائل النقل العام وفق الخطة الموضوعة، حيث سيتم توريد 15 أتوبيسا كهربائيا و15 عربة ترام مفصلية حديثة من أوكرانيا، وذلك حرصًا من الهيئة على تحديث منظومة النقل الجماعى بالمحافظة، بوسائل نقل حديثة صديقة للبيئة.

وحول اتفاقية توريد 15 أتوبيسا كهربائيا قال اللواء خالد عليوة: "إنه يتم حاليًا شحن 14 أتوبيسًا من دولة الصين إلى مصر، وقد يستغرق وصولها من 20 يومًا إلى شهر، وذلك بعد نجاح التجربة الأولى، حيث قامت الهيئة بتسلم عربة أتوبيس واحدة، منذ نحو 3 أشهر تم تشغيلها بشكل تجريبى على كورنيش الإسكندرية وأثبتت التجربة نجاحها مع التأكد من مطابقة السيارة للمعايير والمقاييس الفنية المتفق عليها، وبناء على ذلك تم الاتفاق على توريد 14 سيارة أتوبيس كهربائى أخرى من نفس الشركة".

وقال "عليوة" إن توريد 15 أتوبيسا يعمل بالكهرباء، تجربة رائدة تحدث لأول مرة فى مصر، وسيتم تشغيل الخدمة على المحاور الرئيسية بالمحافظة وهى محور كورنيش البحر، ومحور شارع أبو قير ومحور المحمودية بعد التطوير، مشيرًا إلى أن الأتوبيس الذى يعمل بالكهرباء يختلف عن مثيله الذى يعمل بالوقود أو الغاز من حيث يعد أكثر أمانًا وصديقًا للبيئة، وأقل تكلفة فى عمليات الصيانة والاصلاح، ومكيف هواء، كما أنه أقل جهد فى تنفيذ عمليات الصيانة، ومزود بنظام لمساعدة ذوى الاحتياجات الخاصة بالإضافة إلى أنة مزود بخاصية التتبع ولا يستخدم أى نوع من الوقود أو الغاز.

وحول الاتفاقية المبرمة مع الصين قال، إن توريد الأتوبيس الكهربائى جاء بناء على الإعلان عن مناقصة عامة عالمية لتوريد عدد 15 أتوبيسا يعمل بالكهرباء.

وحول توريد عربة ترام مكيفة جديدة إلى الإسكندرية، قال إنه بناء على الاتفاقية وبعد نجاح تجربة أول عربة ترام مكيفة فى مصر، والإقبال الكبير الذى شهدته منذ بداية التشغيل التجريبى إلى الآن، فإنة من المقرر تسلم عربة جديدة تصل إلى مصر خلال شهر، وقد تم البدء فى إجراءات التفتيش والمراجعة على العربة الجديدة بدولة أوكرانيا ويتم حاليًا الانتهاء من إجراءات الشحن.

وحول تفاصيل الاتفاقية قال اللواء خالد عليوة إنه تم توقيع بروتوكول توريد 15 تراما مفصليا لمرفق ترام المدينة بين الهيئة العامة لنقل الركاب باﻹسكندرية وإحدى الشركات الأوكرانية فى فبراير 2016 وتم تسلم أول وحدة عربة ترام مكيفة فى مصر منذ نحو شهرين، وفقًا لما نص عليه العقد المبرم بين هيئة الركاب بالاسكندرية وبين الشركة الأوكرانية وذلك بعد فوز دولة أوكرانيا بالمناقصة التى أجرتها الهيئة لهذا الغرض، حيث سيتم توريد عربة جديدة خلال شهر و٧ وحدات جديدة فى يوليو المقبل، وقبل انتهاء عام ٢٠١٩ سيتم توريد باقى وحدات الترام.

وأكد رئيس الهيئة أن وحدة الترام الجديدة بها مميزات تفوق وحدة الترام القديمة حيث إنها تتميز بأنظمة أمان عالية فالترام الجديد لا يسير إلا عند التأكد من إغلاق جميع الأبواب وكما أن بها نظام الرمالات الإلكترونية التى تمنع تزحلق الترام أثناء السير، بالإضافة إلى أن العربة الجديدة تتميز بأنها مزودة بتكييف وخدمة الإنترنت، وتتميز أيضا بتصميم به نوع من الجمال والراحة حيث يسمح الزجاج برؤية كاملة وواضحة، والعربة مزودة بشبابيك إحتياطية ونظام هواء إجبارى بالسقف يستخدم فى حالة عدم تشغيل التكييف، كما أنها مزودة بإخطار صوتى ومرئى للراكب داخل العربة عن المحطة التالية وتحذير صوتى للراكب عند غلق الأبواب، بالإضافة إلى إذاعة داخلية للتواصل بين السائق والمحصل والركاب عند الطوارئ.