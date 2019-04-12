صحة بالبحر الأحمر: أطباء جامعة الزقازيق أجروا 50 عملية جراحية خلال أسبوع بالقصير

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة، بالبحر الأحمر، أنه تفعيلاً للبروتوكول الذي تم توقيعه بين المديرية وجامعة الزقازيق، أجري أطباء الجامعة 50عملية جراحية خلال الفترة من 26 مارس الماضي، حتي 4 ابريل الجاري مابين استئصال مرارة وفتق اربي وناسور وتصليح قطع اوتار باليد وإصلاح بواسير شرجية واستئصال غدة درقية وغيرها.