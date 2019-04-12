صحة بالبحر الأحمر: أطباء جامعة الزقازيق أجروا 50 عملية جراحية خلال أسبوع بالقصير

أعلن الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة، بالبحر الأحمر، أنه تفعيلاً للبروتوكول الذي تم توقيعه بين المديرية وجامعة الزقازيق، أجري أطباء الجامعة 50عملية جراحية خلال الفترة من 26 مارس الماضي، حتي 4 ابريل الجاري مابين استئصال مرارة وفتق اربي وناسور وتصليح قطع اوتار باليد وإصلاح بواسير شرجية واستئصال غدة درقية وغيرها.
وأضاف الدكتور تامر مرعي، أنه أيضا تم الكشف الطبي علي 560حالة بالعيادات الخارجية، متقدما بالشكر لاطباء جامعة الزقازيق علي مجهودتهم، موكدز على تواجد أطباء جامعة الزقازيق بصفه مستمرة لتقديم خدمة طبية أفضل لمواطنى القصير وأهالى الجنوب.
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